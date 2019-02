Za najboljšo režijo je nagradila mehiškega mojstra Alfonsa Cuarona in njegov avtobiografsko obarvani poklon Mexico Cityju Roma, z oskarjem za najboljši film pa spravljivo parabolo o preseganju rasnih razlik in nesoglasij, Zeleno knjigo.

Alfonso Cuaron ob prejemu tujejezičnega oskarja: "Claude Chabrol je na vprašanje o francoskem novem valu nekoč odgovoril: 'Ni valov, je samo ocean'. In vsi smo del tega istega oceana." Foto: Reuters

"We will rock you," so z uvodnim venčkom dveh komadov obljubili legendarni Queen, ki jih je pred mikrofonom za to priložnost spremljal Adam Lambert; drugi del nastopa je bila antologijska himna We Are The Champions. Nastop skupine je seveda poklon uspehu biografskega filma Bohemian Rhapsody.

Netflix je produciral Romo - kaj sledi? Bo moja mikrovalovka posnela film? Tina Fey

Podelitev letos šele drugič v zgodovini poteka brez osrednjega voditelja - Akademija iz leta v leto išče načine, kako zajeziti upadajočo gledanost podelitve. A kljub temu so uradni del na tradicionalni način - s pokanjem vicev - začele Maya Rudolph, Tina Fey in Amy Poehler. "Netflix je produciral Romo - kaj sledi? Bo moja mikrovalovka posnela film?," je denimo pripomnila Tina Fey. Amy Poehler pa: "Bradley Cooper, ne sekiraj se: tudi jaz sem se že polulala na grammyjih."





Podelitev, ki je producenti vendarle niso uspeli strniti v obljubljene tri ure, je kronal oskar za najboljši film, ki je pristal pri ekipi drame Zelena knjiga. Režiser Peter Farrelly, ki za najboljšo režijo ni bil niti nominiran, je dramo o preseganju rasnih predsodkov na ameriškem jugu opisal kot "film o ljubezni". "Ne glede na to, kdo smo, smo vsi isti narod." Med zahvalami je še posebej izpostavil Vigga Mortensona, "brez katerega tega filma sploh ne bi bilo."

(Ne čisto) zmagoslavni pohod Rome

Kar na koncu ni bil zmagovit večer za socialno dramo Roma, je Alfonso Cuaron odprl z nagrado za najboljšo fotografijo, ki je navsezadnje veandarle niso podelili med odmorom za oglase, kot je bilo na neki točki napovedano.

Tole ime pa znam izgovoriti, je zadovoljno pripomnil lanski oskarjevec Guillermo del Toro, preden je oskarja za režijo izročil svojemu rojaku Cuaronu. V svoji zahvali je opozoril na "70 milijonov hišnih pomočnic brez pravic, ki so bile v filmih od nekdaj potisnjene v ozadje. Naša odgovornost je, da pogledamo tja, kamor drugi ne - še posebej, kadar nas okolica spodbuja, naj odvrnemo pogled".



Rami upravičil svoj status favorita

Najširši množici všečna upodobitev legendarnega frontmana Freddieja Mercuryja je prvega oskarja prinesla Ramiju Maleku. S 37 leti je eden najmlajših oskarjevcev v zadnjih letih. "Morda nisem bil očitna izbira, ampak očitno se je obneslo," je pripomnil v svoji zahvali studiu. Zahvalil se je tudi skupinii Queen ("Za vedno vam dolgujem, da ste mi pustili biti delček svoje monumentalne dediščine"), ne pa tudi režiserju Bryanu Singerju. Svojo zmago razume kot "dokaz, da hlepimo po drugačnih zgodbah". "Sam sem sin priseljencev iz Egipta in moja zgodba se piše prav v tem trenutku. V srcu ga bom nosil do konca svojega življenja."

Olivia Colman svojima otrokoma: "Če me ne gledata, no, bravo. Ampak vseeno upam, da me. Tole se ne bo več ponovilo!" Foto: Reuters

Olivia Colman poskrbela za šok

Čeprav je skoraj vsaka oskarjevska stavnica zmago napovedovala Glenn Close, je najboljša igralka postala britanka Olivia Colman po zaslugi upodobitve osamljene, negotove kraljice Ane v zgodovinski drami Najljubša. Še dodatnega oskarja bi si skoraj zaslužila za svoj zmeden, a očarljiv zahvalni govor. "Tole je, iskreno, zelo stresno. Noro smešno!," je začela. Med drugim je implicitno priznala, da zmage ni pričakovala: "Glenn Close, moja vzornica si že od nekdaj. Res nisem hotela, da bi bilo tako."

Po Denzelu Washingtonu je Mahershala Ali šele drugi temnopolti igralec v zgodovini z več kot enim igralskim oskarjem. Foto: Reuters

Najboljša igralka v stranski vlogi je postala favoritka kategorije, Regina King. V drami Šepet nežne ulice je igrala obupano mamo, ki skuša svojega sina obvarovati pred rasističnim sodnim sistemom. "Bizarno je, da stojim tukaj in zastopam enega največjih umetnikov našega časa, Jamesa Baldwina. Rodil je otročka, ki ga je nato negoval Barry Jenkins," je med drugim o avtorju literarne predloge in režiserju povedala v svoji zahvali. "Jaz sem primer tega, kaj se zgodi, če nekomu nudiš vso ljubezen in podporo. Hvala ti, mama."



Mahershala Ali piše zgodovino

Mahershala Ali je svojega drugega oskarja v treh letih dobil za vlogo (resničnega) pianista Dona Shirleya v drami Zelena knjiga. Po Denzelu Washingtonu je Ali šele drugi temnopolti igralec v zgodovini z več kot enim igralskim oskarjem (prejšnjega mu je prinesla Mesečina). "Utelešanje bistva Dona Shirleya me je prignalo do meja mojih sposobnosti," je priznal. "Zahvaljujem se njemu in mojemu partnerju Viggu." Oskarja je posvetil svoji babici.

Nebrzdano veselje Spika Leeja ob njegovem scenarističnem oskarju. "Ne začnite klinčevega odštevanja časa!," je zatulil, preden je začel s svojimi zahvalami. Foto: Reuters

Spike Lee vendarle dočakal tekmovalnega oskarja

Uspešni večer za Zeleno knjigo je okronal še oskar za najboljši izvirni scenarij. "Če bi rad nekam prišel hitro, pojdi sam. Če bi šel rad daleč, pojdi v družbi," je kot uvod v dolg seznam zahval izjavil Peter Farrelly, ki je pod film podpisan tudi kot soscenarist. v kategoriji najboljšega prirejenega scenarija je Akademija končno popravila zgodovinssko krivico in tekmovalnega oskarja končno namenila Spiku Leeju (in njegovim sodelavcem) za scenarij Črnega Kkklanovca. Lee je bil tudi edini nagrajenec večera, ki je podčrtal politično sporočilo: "Volitve leta 2020 so za vogalom. Mobilizirajmo se, bodimo na pravi strani zgodovine Med ljubeznijo in sovraštvom naredimo pravo moralno izbiro. Naredimo pravo stvar!" (ang. Do The Right Thing, naslov njegovega kultnega filma.) Nagrado je med drugim posvetil "svojim prednikom, ki so zgradili to deželo" in avditorij spomnil na krvavo ameriško zgodovino suženjstva in genocida.

Roma je seveda osvojila tudi oskarja za najboljši tujejezični film - kljub vsem uspehom Mehike na oskarjih je to prvi tujejezični oskar za to srednjeameriško deželo.

"Odrasel sem ob gledanju tujejezičnih filmov, kot so Državljan Kane, Žrelo, Rashomon, Boter, ..."je lucidno pripomnil Cuaron in s tem na glavo obrnil predpostavke o "tujem jeziku". "Claude Chabrol je na vprašanje o francoskem novem valu nekoč odgovoril: 'Ni valov, je samo ocean'. In vsi smo del tega istega oceana."

Najboljši dolgometražni dokumentarec je postal produkcija National Geographica Free Solo, portret solo plezalca brez varovanja Alexa Honnolda.

ker letos podelitev nima uradnega voditelja, morajo za komične vložke poskrbeti podeljevalci nagrad. Takole se je na čast Najljubši v kraljico z zajčjim spremstvom preoblekla Melissa McCarthy. Foto: Reuters

Oskar za postaranje Christiana Balea

Politična satira Mož iz ozadja je svojo prvo - in morda tudi edino? - nagrado večera dobila za najboljšo masko in ličenje; ekipa je Christiana Balea prelevila in postarala v podpredsednika Dicka Cheneya.

Afrofuturistične kraljevske oprave in tehnološki čudeži Črnega panterja premagali dvorno razkošje Najljubše

Za prvo presenečenje večera sta poskrbela kostumografski in scenografski oskar. Nagrado za kostumografijo je osvojila trikratna nominiranka Ruth E. Carter (Malcom X, Amistad), ki je ustvarila afrofuturistične kostume Črnega panterja. "Že res, da je Marvel ustvaril prvega temnopoltega superjunaka, ampak šele s kostumografijo smo ga spremenili v afriškega kralja," je dahnila. Pošalila se je tudi: "Zelo drago je v obleke všiti vibranium..." Že naslednji hip sta Hannah Beachler (prva temnopolta nominiranka in zdaj tudi zmagovalka v tej kategoriji) in Jay Hart osvojila oskarja za scenografijo Marvelovega spektakla. Mladi švedski skladatelj (in grammyjevec) Ludwig Goransson je Črnemu panterju prislužil še oskarja za najboljšo izvirno glasbeno podlago.

In presenečen ni bil - nihče

Druga glasbena nagrada večera, oskar za najboljšo izvirno pesem, je po vseh pričakovanjih postal nalezljivi singel Shallow (ki je pred tem dobil že zlati globus). Kipec je sprejela objokana lady Gaga. "Ne gre za zmago, ampak za to, da vztrajaš. Ne gre za to, kolikokrat te potolčejo in padeš, gre za to, kolikokrat se pobereš in nadaljuješ."

Lady Gaga in Bradley Cooper sta na odru z izvedbo singla Shallow za hip spet pričarala romanco Ally in Jacksona in filma Zvezda je rojena. Foto: Reuters

Oskar za Marvelovega superjunaka - Spider-Mana

Najboljši animirani celovečerec je postal Spider-Man: Novi svet, ki je tako okronal izjemno turnejo sezone nagrad in oskarja speljal Pixarjevemu blockbusterju Neverjetni 2 in dvakratnemu oskarjevcu Bradu Birdu. Je pa Pixarjeva ekipa domov odnesla oskarja za najboljši kratki animirani film: Bao je zgodba o kitajsko-kanadski ženski, ki svojo ljubezen do sina izraža s kuhanjem.

Najboljši kratki igrani dokumentarec je postal Period. End of Sentence. "Ne morem verjeti, da je film o menstruaciji dobil oskarja!", sta vidno ganjeni izjavili avtorici Rayka Zehtabchi in Melissa Berton. (Film je nastal v produkciji Netflixa in ga lahko tudi najdete v njegovi ponudbi.)

Prvi človek, biografska drama o eksistencialni stiski Neila Armstronga, je na letošnjih oskarjih bolj ali manj spregledana - vseeno pa je kot edini "resni" film v svoji kategoriji dobila oskarja za najboljše posebne učinke. (Superjunaški blockbuster maščevalci je tako ostal praznih rok.) Nagrado je ekipa med drugim posvetila vsem možem in ženskam, ki delajo za Naso.

Ruth Bader Ginsburg - če bi si kdaj rada sposodila moje zmaje, samo pokliči! Emilia Clarke

Zaenkrat tri od treh za Bohemian Rhapsody

Oba tehnična oskarja v kategoriji zvoka je osvojil film, ki se je Akademiji vtisnil v spomin s svojo glasbo - biografska glasbena drama Bohemian Rhapsody. Osvojila je kipca za najboljšo montažo in mešanje zvoka. Akademija je film o skupini Queen nagradila tudi za najboljšo filmsko montažo.

Najboljši kratki igrani film je prav tako postal favorit svoje kategorije, parabola o rasi Skin.

Zapustili so nas ...

V rubriki In Memoriam, s katero se Akademija pokloni v zadnjem letu preminulim filmskim ustvarjalcem, smo se poslednjič poslovili od Johna Morrisa, Bernarda Bertoluccija, Michela Legranda, Margot Kidder, Burta Reynoldsa, Clauda Lanzmana, Miloša Formana, Stana Leeja, Penny Marshall, Nicolasa Roega, Williama Goldmana, Bruna Ganza, Alberta Finneya, Shinobuja Hashimota in drugih. Losangeleški simfonični orkester je ob tem v živo izvajal filmsko glasbo Johna Williamsa.

Na spodnjem seznamu bomo sproti označevali dobitnike zlatih kipcev.