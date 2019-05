Film nastaja pod okriljem produkcijske hiše December iz Ljubljane v koprodukciji z RTV Slovenija. Foto: Gregor Božič/SFC

Sinko je želel v filmu k težkim temam pristopiti na zabaven in ironičen način.

Snemanje je načrtovano do konca junija. Foto: Gregor Božič/SFC

"Popolnoma nezanimiv človek"

Filmska zgodba se nadaljuje s policijsko preiskavo pod vodstvom kriminalista Andreja. Sprva se zdi, da Boris nima nobenih sovražnikov, saj ni z nikomer v sporu. Ker ni nobenih osumljencev, policija sklene, da je Boris popolnoma nezanimiv človek za odstrel, in preiskavo ustavi, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

A Boris se s tem ne more sprijazniti, zato začne raziskovati sam. Pri iskanju potencialnih storilcev pa se pred gledalcem odvije tragikomedija človeka, ki odkrije, da ga sovraži več ljudi, kot si je lahko predstavljal, in da so njegove predstave o lastnem življenju le iluzija.

Relativizacija naših predstav o življenju

Po režiserjevih besedah "poleg vsega ostalega obstaja namen, da bi bil film tudi zabaven". Samota, iskanje ljubezni, strah, paranoja, dvom, relativizacija naših predstav o življenju - tvorijo tematsko jedro filma. "A k tem težkim temam želim pristopiti v zabavnem in ironičnem tonu," je pojasnil Sinko.

Film bo končan predvidoma spomladi 2020. Foto: Gregor Božič/SFC

V glavnih vlogah nastopajo Radoš Bolčina, Mirel Knez in Dejan Spasić, ob njih pa še Renato Jenček, Mojca Partljič, Žan Koprivnik, Janez Škof, Davor Janjić, Saša Tabaković, Barbara Vidovič, Veronika Drolc in Mojca Ribič.

Komunikolog in režiser

Darko Sinko je diplomiral iz komunikologije na Fakulteti za družbene vede in iz filmske režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Med študijem je kot avtor videa deloval v več gledališčih. Po končanem študiju je snemal večinoma dokumentarne filme, zadnja leta pa se je začel posvečati igranemu filmu. Več let se ukvarja tudi s poučevanjem na področju filmskega ustvarjanja in filmske vzgoje.