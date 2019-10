Foto: Nejc Saje

"Letos sta med najbolj odmevnimi premierami celovečercev v Brigadoonu dva pomembna žanrska projekta: učbenik italijanskega horrorja Everybloody's End Claudia Lattanzija in slovenski slasher Tomaža Gorkiča Prekletstvo Valburge, brutalna mešanica nasilja in humorja, ki preseneti vse," filmski program opisujejo pri enem največjih in najpomembnejših festivalov grozljivk, so sporočili iz 666 Productions in Strup produkcije.

V sekciji Brigadoon 2019

Drugi Gorkičev celovečerec bo prikazan 12. oktobra v sekciji Brigadoon 2019, v katero so vključeni filmi iz neodvisnih produkcij. Slovensko premiero je imel sicer film na letošnjem Grossmannovem festivalu fantastičnega filma in vina, ljubljansko pa v Kinu Šiška. Trenutno si ga je mogoče ogledati na velikih platnih Cineplexxov in kinov Art kino mreže Slovenije.

V turiste, demone in druge filmske like se v filmu med drugim prelevijo Luka Cimprič, Saša Pavlin Stošić, Tanja Ribič, Jonas Žnidaršič, Zala Djurić Ribič, Barbara Ribnikar in tudi trije glasbeniki, švedska metalska ikona Niklas Kvarforth, frontman skupine Big Foot Mama Grega Skočir in Davor Klarič.

Direktor fotografije je Nejc Saje, glasbo so ustvarili Blue Detective in Jani Mujić,

scenografijo Zoran Lesjak in Gregor Nartnik, kostume Sebastijan Nared in Katja Rosa, masko pa Nathalie Horvat.

Tomaž Gorkič (1974) je za svoj celovečerni prvenec Idila, ki velja za prvo pravo slovensko grozljivko, dobil več nagrad, tudi vesno za najboljši celovečerni film na 18. Festivalu slovenskega filma. Posnel je številne kratke filme, med drugim z vesno za kratki film nagrajeno Apoptozo (2017), njegov zadnji kratkometražec Metod pa sledi zgodbi serijskega morilca Metoda Trobca.