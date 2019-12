Slavnostni mimohod enot slovenske vojske pred generalom Rudolfom Maistrom na današnjem Trgu svobode v Mariboru 15. decembra 1918. Foto: Muzej narodne osvoboditve Maribor

Dokumentarni film Boj za slovensko severno mejo bo premierno na ogled drevi ob 20.50 na Televiziji Slovenija 1.

V dokumentarcu zgodbo z avstrijskega vidika predstavi avstrijski zgodovinar dr. Wilhelm Wadl, direktor Koroškega deželnega arhiva. Poleg njega spregovorijo še zgodovinarji in proučevalci zgodovine dr. Andrej Rahten, dr. Jurij Perovšek, dr. Darko Friš, dr. Avguštin Malle, dr. Gregor Antoličič, Mira Grašič, Lojze Penič, dr. Aleksandra Bergerih Slana in pisatelj Tone Partljič.

Scenarist in režiser Valentin Pečenko (desno), dr. Wilhelm Wadl iz Koroškega deželnega arhiva (levo) in oblikovalec zvoka Frane Povirk med snemanjem dokumentarnega filma. Foto: RTV Slovenija/Stojan Femec

Po besedah avtorja Valentina Pečenka je posebnost dokumentarca poleg vključitve pogleda avstrijske strani tudi predstavitev zakulisnega diplomatskega dogajanja velike četverice v Parizu in vloge takratnega predsednika ZDA Woodrowa Wilsona.

Dokumentarna pripoved postavi v ospredje delovanje generala Rudolfa Maistra in prve slovenske Narodne vlade v Ljubljani za slovensko severno mejo v okviru konfederalne Države Slovencev, Hrvatov in Srbov, slovesno razglašene 29. oktobra 1918 v Zagrebu in Ljubljani.

Maistrova vojska. Foto: Muzej narodne osvoboditve Maribor

Slovenci prvikrat politični subjekt

Šlo je torej za državo, ki je nastala je ob koncu prve svetovne vojne in po propadu Avstro-ogrske, v kateri je bilo prej združenih 50 milijonov ljudi. V okviru Države SHS smo Slovenci prvič postali politični subjekt in prvič je naziv Slovenci naveden v poimenovanju neke države. "To je prvi trenutek, ko Slovenci stopimo na oder kot zgodovinski narod in kot del naziva neke države," poudarja Pečenko.

Vendar se je novonastala država takoj znašla pred številnimi izzivi. V prevratni povojni dobi se je vlada namreč zanašala predvsem na ameriškega predsednika Wilsona ter samoodločbo malih narodov in diplomatsko reševanje vprašanj.

Državni praznik, dan Rudolfa Maistra, v Sloveniji v spomin na borca za severno slovensko mejo praznujemo od leta 2005. Foto: Muzej narodne osvoboditve Maribor

Maistrova vojska slovenskih prostovoljcev in domoljubov

General Maister pa je bolj zaupal vojaški sili in ukrepanju. Tako je bila – kljub neodobravanju vlade v Ljubljani – na novo ustanovljena Maistrova vojska slovenskih prostovoljcev in domoljubov. In ta vojska je bila tista, ki je od novembra 1918 s svojim bojem Maribor in slovensko Podravje ter del Koroške obvarovala pred nemško Avstrijo.

1. decembra 1918 se nepriznana Država Slovencev, Hrvatov in Srbov združi s Kraljevino Srbijo ter tako nastane Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, vendar pa tudi zasedba Celovca 6. junija 1919, ki jo je izvedla vojska te kraljevine, slovenskemu narodu ni prinesla zadovoljive rešitve severne meje na Koroškem.

