Filmske kolute bo zagnala nocojšnja projekcija v letnem kinu na Manziolijevem trgu, a naslov filma do zadnjega ostaja skrivnost.

Preporod z Ethanom Hawkom je eksistencialna drama z koljevarstvenim nabojem, pa tudi poetičen manifest človeške osamljenosti in potrebe po bližini. Foto: IMDb

Filme bodo v Izoli in nekaterih drugih mestih predvajali od danes do nedelje. Po besedah selektorice filmskega programa Varje Močnik bodo na ogled filmi, ki prevprašujejo čas, v katerem živimo, se sprašujejo o tem, kakšna bo prihodnost, in se v isti sapi opirajo na preteklost, tudi preteklost samega festivala. Velik del programa bo namenjen tudi vprašanju zapuščine, ki jo zapuščamo zanamcem.

V sklopu festivala se bo v Izoli do nedelje zvrstilo okoli 30 projekcij, nekaj pa še v drugih mestih. Foto: Kino Otok

V 15. letu, ko festival vztraja kljub nenehnim finančnim preprekam, bo dogajanje posebej slavnostno obarvano. Kot pravi direktorica festivala Tanja Hladnik, bo bučno praznovanje tudi letos minilo v znamenju prepleta filmske ustvarjalnosti že uveljavljenih mojstrov in mladih ustvarjalcev. Ob jubileju so organizatorji festivala iz Zavoda Otok za četrtek pripravili tudi posebno jubilejno projekcijo filma Ona indijskega režiserja Shajija N. Karuna, sicer gosta festivala, ki se je udeležil tudi njegove prve in desete izdaje. Po besedah Varje Močnik je Ona film "o umetniku, umetniškem navdihu, o odnosih med moškimi in ženskami, o odnosu med umetnostjo in življenjem in o različnih pogledih na umetnost".

Festival bodo obiskali številni gostje, ki ga že od začetka podpirajo in se nanj vračajo. Med njimi bo srbski mojster sedme umetnosti Želimir Žilnik, ki bo predstavil svoj novi film Najlepša dežela na svetu, v galeriji Plac Izolanov pa bodo pripravili razstavo ob 50-letnici njegovega ustvarjanja.

Kot vrhunec organizatorji napovedujejo sobotno projekcijo 35-milimetrske filmske kopije dela Čas se je ustavil, celovečernega igranega prvenca lani umrlega italijanskega režiserja Ermana Olmija.

"Kar s 'prašičem' počnemo, razkriva našo 'človeškost'."

Med deli bolj poznanih ustvarjalcev bodo Preporod v režiji in po scenariju priznanega ameriškega filmskega ustvarjalca Paula Schraderja. Gre za "kalvinistično neizprosno, vsega odvečnega obtesano eksistencialno dramo z okoljevarstvenim nabojem, v kateri skuša razrvani duhovnik (Ethan Hawke) svojemu življenju vrniti smisel". Program prinaša še odmevni dokumentarni film belgijskega režiserja Jana Vrommana Zgodovina prašiča (v nas), ki ga spremlja zapis: "Kar s 'prašičem' počnemo in smo počeli, razkriva našo 'človeškost'."

Samosvojo sodobno argentinsko režiserko Lucrecio Martel bodo predstavili s festivalsko uspešnico Zama, filmsko priredbo istoimenskega klasika argentinske literature, napovedano kot "poetično, čutno in halucinatorno popotovanje v srce teme".

V programu Ljubo doma bodo prikazani slovenski filmi: Obzornik 63 - Vlak senc Nike Autor, Ostanki - izpovedi duhovom, ki ga podpisujeta Niko Novak in Matevž Jerman ter trije novi kratki filmi eksperimentalnega ustvarjalca Davorina Marca.

Poleg priznanih filmarjev na Kinu Otoku svoj prostor dobivajo tudi mladi ustvarjalci, zlasti znotraj platforme Video na plaži, profesionalcem pa bo namenjen PRO Otok. Nekaj zase bodo v programu Podmornica našli tudi najmlajši, ki bodo med drugim lahko v animirani različici gledali Zverjasca ter Mačka Murija.

Veliko slavje ob letošnji jubilejni izdaji bo v četrtek, ko bodo v letnem kinu prikazali film Ona režiserja Shajija N. Karuna. Foto: Kino Otok

Slavje bo posebej bučno tudi zato, ker je tako dolg obstoj festivala, ki se je nemalokrat spopadal s finančnimi tegobami, velik uspeh za njegove organizatorje in podpornike. Kot pravi Tanja Hladnik, je preživetje takšnega festivala, kot je Kino Otok, vse prej kot lahko: "Ideje kot Kino Otok so gibalo pozitivnih družbenih sprememb, vodenje njihove realizacije v programskem in organizacijskem smislu pa je hvalevredno delo."

Ob jubileju se je zahvalila prav vsem, ki so pripomogli k obstoju festivala. Ta se je v preteklosti med drugim srečal s preložitvijo pete izdaje zaradi zapletov pri financiranju, nato s preoblikovanjem organizacijske ekipe, pomanjkljivo financiranje pa zanje kot tudi za podobne tovrstne festivale, še vedno predstavlja težavo. A v zavodu Otok se ne dajo in na letošnji izdaji napovedujejo slavje skupaj z začetno ekipo festivala ter drugimi podporniki, od prostovoljcev prek ustvarjalcev do občinstva.

Je pa direktorica festivala poudarila, da je treba spomine na preteklih 15 izdaj preplesti tudi z mislijo na brezkončne možnosti njegove sedanjosti in prihodnosti: "Verjetno se ta pogled zdi precej idealističen, a nikakor ni utopističen. Gre namreč za eno od glavnih vodil stare najožje ekipe Zavoda Otok, ki je producent festivala, na podlagi katerega smo v vseh teh letih razvijali sam festival in obenem tudi bistveno razširili programske dejavnosti zavoda na področju razvijanja filmske kulture, filmske vzgoje in razvoja filmskih občinstev."

Na jubilejni, 15. izdaji mednarodnega festivala Kino Otok bodo ponovno v ospredju filmi z vsega sveta, ki poti do gledalcev ne najdejo tako zlahka. Foto: Kino Otok

Projekcije bodo potekale na šestih kinolokacijah na prostem in pod streho. Ob Videu na plaži, katerega program poteka na izolskem Svetilniku, posebno filmsko lokacijo predstavlja tudi Largo ob špini, kjer bodo predvajali izbor kratkih filmov z naslovom Razglednice. Po projekcijah bo na Svetilniku poskrbljeno za druženje. V četrtek bo za glasbeno poskrbel neodvisni obalni radio Toni Tramontana, v petek bodo v sodelovanju s festivalom Jeff nastopili Jimmy Barka Experience, v soboto pa Pantaloons & Dormiotti.

Profesionalcem bo namenjen PRO Otok, katerega FOKUS bo na filmsko masko in kostum, v Izoli pa bo potekalo tudi srečanje članov Art Kino mreže Slovenije. Festival letos spremlja raznovrsten nabor projekcij v Ljubljani, letošnja "satelitska kinootoška mesta" pa so še Koper, Tolmin, Sežana, Idrija in Cerknica.