Carl-A. Fechner in njegova cehovska kolegica Johanna Jaurich bosta s kamero spremljala več mladih na različnih celinah, je danes najavila produkcijska hiša fechnerMedia, ki jo je filmar ustanovil leta 1989 v Tuttlingenu na jugu nemške zvezne države Baden-Württemberg. Dokumentarec, financiranje katerega še ni zagotovljeno v polnosti, bo naslovljen Petki – to je naša prihodnost oziroma krajše zgolj Petki.

Vizualizacija sanj milijonov mladih

Za zdaj je filmarjem finančno podporo zagotovil nemški Greenpeace, produkcijska hiša pa se trenutno še pogaja z drugimi sponzorji. Po besedah tiskovnega predstavnika fechnerMedia znašajo proračuni primerljivih dokumentarnih filmov okoli milijona evrov ali več. Premiera filma je napovedana za prihodnjo pomlad, še poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Vseprežemajoča moč sanjajočega otroka vodi v resničen boj sedmih mladih po vseh celinah Zemlje. Iz napovedi filma

"Vseprežemajoča moč sanjajočega otroka vodi v resničen boj šestih mladih po vseh celinah Zemlje. Film omogoča izkustvo resničnih izzivov našega časa, ki postavljajo prihodnost teh otrok na razpotje. Hkrati pa Petki vizualizirajo sanje in vizije milijonov mladih, ki so se pridružili največjemu klimatskemu gibanju mladih vseh časov, Petki za prihodnost, da bi skupaj rešili svet.

Petki pripovedujejo upanja polno zgodbo o odločnosti, pogumu, življenjski radosti in vztrajnost vpričo življenjsko nevarnih kriz. Sedem mladih, ki se jih težave našega časa še posebej dotikajo, nam daje vpogled v njihovo vsakdanje življenje v Evropi, Aziji, Oceaniji, Afriki, Severni in Južni Ameriki," so o prihajajočem filmu zapisali pri produkcijski hiši.

Leta 1965 rojeni Fechner je specializiran za dokumentarce na temo trajnosti, prvi večji uspeh je dosegel s filmom Četrta revolucija - energetska avtonomija iz leta 2010, omeniti velja še Moč za spremembo - energetski upor iz leta 2016 in Podnebne bojevnike, ki jih je posnel leto kasneje.

Moč švedske najstnice

Globalno protestno gibanje Petki za prihodnost (FridaysForFuture) se je začelo lani, ko ga je sprožila okoljevarstvena aktivistka, švedska najstnica Greta Thunberg. Vrhunec gibanja je bila letošnja podnebna stavka mladih, ki so jo 24. maja organizirali v 131 državah po svetu.

Poslanci na Norveškem so Thunbergovo že marca nominirali za Nobelovo nagrado za mir, v začetku junija pa jo je Amnesty International ovenčal z nagrado za njeno edinstveno vodstvo in pogum pri zagovarjanju človekovih pravic.