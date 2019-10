Quentin Tarantino Foto: EPA

Trenutno si je v kinih sicer še mogoče ogledati njegov deveti film Bilo je nekoč v Hollywoodu, ki je imel premiero na letošnjem canskem filmskem festivalu. Z zgodbo se je Tarantino podal v Hollywood, v čas morilskega pohoda Charlesa Mansona, v leto 1969 v Los Angelesu. A režiser že snuje naslednji projekt, svoje prvo romaneskno delo.

Za filma Šund in Django brez okovov je Tarantino dobil oskarja in zlati globus za najboljši scenarij. Foto: EPA

V reviji DGA Quarterly Guild of America, v katerem so nedavno objavili pogovor med njim in še enim mojstrom filmske umetnosti, Scorsesejem, je 56-letnik že delil prve podrobnosti o svoji nastajajoči knjigi.

Hollywood preotročji za veterana

"Trenutno se ukvarjam s knjigo," je dejal. "Imam junaka, ki je bil v drugi svetovni vojni in tam videl veliko prelivanja krvi. Zdaj se je vrnil domov, 50. leta so, in on se na filme ne odziva več. Zdijo se mu otročji po vsem, kar je preživel med vojno."

Kar naenkrat pa sliši za tuje filme, Kurosawo in Fellinija

Tarantino je razkril, da glavni lik sčasoma znova odkrije svojega notranjega cinefila z ogledom tujih filmov. "Kar se njega tiče, so hollywoodski filmi pač filmi. Kar naenkrat pa sliši za tuje filme, Kurosawo in Fellinija," ob katerih dobi občutek, da bi bili lahko več od lažnega hollywoodskega gradiva. Privlačijo ga novo odkrita filmska svetovja, nekatera so mu všeč, druga ne, nekatere razume, drugih ne, a mu je jasno, da vidi "nekaj", je še povedal v intervjuju.

"Mislim, da sem prišel do konca poti, kar se tiče filma"

Že poleti je Tarantino za publikacijo GQ Australia predstavil svoje načrte za prihodnost, ki so orisali življenje zunaj režije. "Mislim, da sem prišel do konca poti, kar se tiče filma," je v pogovoru povedal Tarantino. "Vidim se kot pisca knjig o filmu in dramatika, tako da bom še vedno ostal ustvarjalen. Mislim pa, da sem filmu dal vse, kar sem lahko."

Ni še znano, kaj bo njegovi deseti film, a se v medijih po poročanju Hollywood.com pojavljajo ugibanja, da naj bi režiral film Zvezdne steze.