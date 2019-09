Snemanje poteka v Sloveniji in Italiji in bo predvidoma zaključeno februarja leta 2020. Foto: Silvia Zeitlinger

Režiser se v filmu sprašuje tudi, kako to, da po prijetni komunikaciji določenega dneva tudi v naslednjem izbere prav njega? Kako to, da si on spet želi spoznati ravno njo, čeprav je tam tudi veliko drugih žensk? "Zanima ga nenavadna atmosfera tega doma, ki niha med poetičnostjo oziroma nekim višjim spoznanjem, povezanim s starostjo, in otroškostjo, ki se človeku vrača v obdobju, ko ne more več sam skrbeti zase," so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Pri filmu sodelujejo tudi montažer Andrej Nagode, direktor fotografije Peter Zeitlinger, scenografa Dušan Milavec in Barbara Kapelj, kostumografinja Polonca Valentinčič, oblikovalka maske Anita Ferčak in snemalca zvoka Havir Gergolet in Francesco Morosin. Foto: Silvia Zeitlinger

Bruno in Duša v domu starejših občanov

Mandić je za film napisal tudi scenarij. V središču sta Bruno in Duša, oba z demenco, ki živita v domu starejših občanov. Občasno se srečujeta, skupaj preživljata čas, a vedno sproti pozabljata, da se poznata. In čeprav je tako, se vedno znova želita srečati, opisujejo zgodbo v SFC.

V glavnih vlogah nastopata Sandi Pavlin in Silva Čušin, poleg njiju bomo v filmu videli še Borisa Cavazzo, Mojco Funkl, Laro Komar, Vladimirja Jurca ob njih bo mogoče videti še Dorotejo Nadrah, Jurija Drevenška, Jerico Mrzel in druge.

Gre za slovensko-italijansko koprodukcijo

Snemanje poteka v Sloveniji in Italiji in bo predvidoma zaključeno februarja leta 2020. Gre za slovensko-italijansko koprodukcijo, producenta filma sta Miroslav Mandić in Nina Robnik iz produkcijske hiše Filmostovje. Film nastaja s finančno podporo Slovenskega filmskega centra in s podporo Studia Viba film. Koproducent filma je RTV Slovenija.

Miroslav Mandić se je rodil v Sarajevu, kjer je študiral primerjalno književnost. Nato je iz scenaristike in režije diplomiral na Univerzi Columbia v New Yorku. Po kratki filmski karieri v rodni Bosni in Hercegovini je med vojno emigriral na Češko, kjer je režiral številne dokumentarce. Trenutno živi in dela v Sloveniji, njegov zadnji celovečerni igrani film je Igram, sem iz leta 2018.