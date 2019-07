Vendar je naknadno objavila izjavo, v kateri je pojasnila, da so bili nekateri odgovori prilagojeni in iztrgani iz konteksta.

Gre za vprašanje, s katerim je imela Johanssonova opravka več kot enkrat. Sprva so bili leta 2016 ogorčeni ljubitelji animejev, saj je zaigrala v adaptaciji klasičnega japonskega animeja Ghost in the Shell (Duh v školjki), ki je v kinomatografe prišel leto kasneje. Težavno se jim je zdelo namreč, da so producenti za igrano adaptacijo izbrali igralko, ki upodablja glavni lik, ni azijskega rodu. Šlo je torej za obtožbe "beljenja" (ang. whitewashing) azijske kulture.

Ponuditi priložnost azijskoameriškim igralcem

To je sprožilo celo spletno peticijo, naslovljeno na studio Dreamworks, v kateri so med drugim zapisai: "Izvirna zgodba se dogaja na Japonskem in vsi osrednji liki so Japonci. /…/ Zakaj naj bi bila torej na čelu ameriške priredbe bela zvezdnica? Industrija je že tako dovolj nenaklonjena azijskim igralcem, ne da še znane zgodbe spreminjajo tako, da jih lahko izključijo." In še: "Pri Dreamworksu bi lahko to priložnost izkoristili, da bi ponudili priložnost azijskoameriškim igralcem, ki se sicer nikoli ne znajdejo pod žarometi. Podpišite peticijo, ki poziva k razmisleku o zamenjavi Johanssonove z igralko, ki bo bliže duhu izvirnika!"

Zaradi pritiskov odpoved vlogi transspolnega moškega

Lani pa so tovrstni pritiski v duhu politične korektnosti dosegli svoj namen in tako se je Johanssonova odpovedala glavni vlogi v filmu Rub & Tug, v katerem bi upodobila transspolnega gangsterja, šefa masažnih salonov Danteja Gilla – Texa. Ta se je rodil kot ženska Jean Gill, v 70. letih v Pittsburghu se je zavihtel na čelo kriminalne tolpe in imel v lasti zloglasne masažne salone, ki so bili v resnici bordeli.

Kritični glasovi javnosti so ob napovedi, da bo Gilla upodobila igralka, namreč pozivali, da bi morala vlogo prepustiti transspolnemu igralcu, kar je Scarlett Johansson nato tudi storila. Svojo odločitev je takrat pojasnila za spletno stran Out.com: "V luči nedavnih etičnih vprašanj, ki so se pojavila okrog moje vloge Danteja Gilla, sem se odločila, da spoštljivo zavrnem svoje sodelovanje v tem projektu." Nakar pa se igralka na to temo ni več oglašala v javnosti in sicer vse do nedavnega intervjuja za revijo As If.

"Gre za trend v mojem poklicu"

"Veste, kot igralcu bi mi moralo biti dovoljeno igrati katerokoli osebo ali katerokoli drevo ali katero koli žival, ker je to moje delo in to so zahteve mojega dela," je pojasnila 34-letna Johanssonova. "Zdi se mi, da gre za trend v mojem poklicu in da prihaja do njega iz različnih družbenih razlogov, vendar pa obstajajo tudi priložnosti, ko postane neprijetno, kadar to vpliva na umetnost, saj menim, da bi morala biti umetnost brez omejitev." Posebej glede vprašanja politične korektnosti pa je izpostavila: "Menim, da bi bila družba bolj povezana, če bi dopustila drugim, da imajo svoja lastna čustva in ne pričakujejo, da se bodo vsi počutili tako kot se mi."

"Veliko razhajanje znotraj moje industrije"

Mnogi mediji so nato povzeli dele dotičnega intervjuja, včeraj pa je spletni portal Vulture objavil igralkino izjavo, v kateri je zapisala, da je uredništvo objavilo njene odgovorev obliki, ki bi jim prinesla več klikov, in da so bile izjave "v veliki meri" iztrgane iz konteksta. "V pogovoru s sodobnim umetnikom Davidom Sallom sem odgovarjala na vprašanje soočenja med politično korektnostjo in umetnostjo," je dejala igralka in dodala: "Osebno menim, da bi moral biti v idealnem svetu vsak igralec sposoben igrati kogarkoli in umetnost, v vseh svojih oblikah, biti imuna na politično korektnost. To sem želela poudariti, vendar ni izpadlo tako."

Dodala je še: "Priznavam, da v resnici obstaja veliko razhajanje znotraj moje industrije, ki daje prednost belcem, cisspolnim igralcem in da ni vsak igralec dobil enakih priložnosti, do katerih sem bila sama privilegirana. Še naprej podpiram - in vselej sem - raznolikost v vsaki industriji in se bom še naprej borila za projekte, kjer so vključeni vsi."