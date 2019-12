Splavitev Animateke, ki s tokratno retrospektivo pluje k Baltiku

16. mednarodni festival animiranega filma v Kinodvoru

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Festival Animateka se bo sklenil v nedeljo s podelitvijo nagrad. Foto: Animateka

Letošnji festival Animateka prinaša skupno 360 kratkih animiranih in 12 celovečernih filmov. Filmski program pa dopolnjujejo strokovna predavanja in pogovori z avtorji znotraj platforme AnimatekaPRO ter delavnice in razstave.