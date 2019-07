Britanski princ Charles je na snemanju v studijih Pinewood v Iver Heathu obiskal ekipo nove Bondiade, na fotografiji se rokuje z igralko Lashano Lynch. Foto: Reuters

Film se bo po doslej razkritih podatkih namreč začel, ko bo Bond, ki ga bo igral Daniel Craig že v pokoju, agencija M16 pa njegovo številko dodeli novi agentki.

Bond v boj proti novemu sovražniku

The Guardian je povzel pisanje anonimnega vira, ki je razkril, da se nova bondiada začne s sceno, v kateri Bond, ki ga igra Daniel Craig, uživa "zasluženi pokoj na Jamajki", ko ga vpokličejo v boj proti novemu sovražniku.

Ta začetek naj bi spremljala scena, v kateri M pokliče agenta 007 na misijo, v sobo pa nato vstopi Lashana Lynch. "Gre za moment presenečenja. Bond ostaja Bond, nadomeščen pa je kot 007," je dejal anonimni vir.

Bila je pilotka v Stotnici Marvel

31-letna Lashana Lynch prihaja iz Londona. Na filmu se je prvič preizkusila z vlogo v Tekačicah, preboj pa ji je prinesla vloga pilotke Marie Rambeau ob Brie Larson v filmu Stotnica Marvel.

Novica, da je bila temnopolti igralki dodeljena slovita tajna koda 007, je doživela številne pozitivne odzive na družbenih omrežjih. Prav tako so sledilci pred časom odprtih rok pozdravili tudi odločitev Disneyja, da v novi igrani različici filma Mala morska deklica vlogo protagonistke Ariele igra 19-letna temnopolta r&b pevka Halle Bailey.

Med avtorji scenarija je Phoebe Waller-Bridge

Poleg tega bo imel scenarij novega Bonda šele drugič v zgodovini med pisci tudi žensko. Scenarij sta napisala Neal Purvis in Robert Wade, nato pa so se producenti povabili še dva scenarista, da bi izpilila detajle - to sta Scott Z Burns in Phoebe Waller-Bridge. Slednja je šele druga ženska, ki sooblikuje svet tajnega agenstva. Prva je bila Johanna Harwood, ki je leta 1962 sonapisala film Dr. No, leto kasneje pa še Iz Rusije z ljubeznijo. Waller-Bridge je trenutno ena najbolj odmevnih televizijskih ustvarjalk. Je avtorica priljubljenih in nagrajenih nadaljevank, prve sezone TV-serije Ubij Eve, ki jo je napisala po literarni predlogi romanov Luka Jenningsa, in dveh lastnih TV-serij Fleabag ter Crashing, v katerih ima tudi glavno vlogo. Želi si, da bi dajali vsi ženski liki v novem Bondu občutek, da gre za resnične ljudi, je povedala po poročanju Guardiana.

Režijo novega Bonda je po tem, ko se je avgusta lani zaradi "kreativnih razlik" iz ekipe umaknil britanski režiser Danny Boyle, prevzel Cary Joji Fukunaga. S tem je postal prvi Američan, ki režira film iz Bondiade.

Bond, vzniknil leta 1952 v romanu Iana Fleminga

Jamesa Bonda je sicer ustvaril britanski pisatelj Ian Fleming, skozi serijo knjig o agentu britanske obveščevalne službe MI-5, prvi del je izšel leta 1953, pod naslovom Casino Royale.