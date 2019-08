Kot so sporočili iz Fox Entertainmenta, so se za to potezo odločili po tem, ko so po lanski podelitvi zaznali 10,5-odstoten padec gledanosti v primerjavi z letom 2017. Foto: EPA

"Če imaš voditelja in otvoritveno točko, za to porabiš 15 minut, namenjenih nastopajočim. Zato bomo letos brez voditelja, kar nam bo zagotovilo več časa za nastope," je vodja Fox Entertainmenta Charlie Collier pojasnil odločitev. Kot je dodal, to ne pomeni, da uvodne točke ne bo, prav tako je napovedal veliko presenečenj in zabavnega programa.

Lansko prireditev, ki sta jo povezovala zvezdnika šova Saturday Night Live Colin Jost in Michael Che, je spremljalo 10,2 milijona gledalcev po svetu, kar je za 10,5 odstotka manj kot leta 2017.

Po Collierjevih besedah jih je k odločitvi spodbudila tudi lanska poteza organizatorjev podelitve oskarjev, ki je potekala brez voditelja. In prvič po nekajletnem padanju gledanosti so producenti letos zaznali porast; slovesnost si je ogledalo 12 odstotkov več gledalcev kot tisto v letu 2018. "Seveda je bila to za nas pomenljiva informacija," je Collier.

71. podelitev emmyjev bodo na Foxu predvajali 22. septembra. Foto: EPA

Na Ameriški akademiji filmskih umetnosti in znanosti so k povezovanju podelitve povabili igralca Kevina Harta, vendar so sodelovanje prekinili, potem ko so se na igralca zgrnile kritike zaradi homofobnih tvitov iz preteklosti. Akademija je sklenila, da prireditev izpelje brez voditelja, kar je bilo drugič v zgodovini podeljevanja teh najprestižnejših ameriških filmskih nagrad (prvič se je to zgodilo leta 1989, dogodek pa se je zapisal v zgodovino kot najslabša podelitev oskarjev v zgodovini). Kljub temu so uradni del na tradicionalen način, s komičnim uvodnim nagovorom, odprle Maya Rudolph, Tina Fey in Amy Poehler.

"Kako zabavno je, ko se odpraviš na žur neznanega gostitelja"

Na vprašanje, kakšni bodo emmyji brez voditelja, je Amy Poehler, ki je v tej vlogi prava veteranka, odvrnila, da so podelitev oskarjev letos dobro izpeljali z novim konceptom, zato meni, da se bo izšlo tudi pri emmyjih. Kot se ji zdi, je prireditev brez gostitelja postala trend, zaupa pa tudi producentom teh odmevnih prireditev. "Preprosto gre za dobro zabavo. Pomislite, kako zabavno je, ko se odpraviš na žur neznanega gostitelja," je dodala.

Največ nominacij, kar 32, jih ima letos megalomanska serija Igra prestolov. Foto: EPA

Na Foxu bodo 71. podelitev televizijskih nagrad emmy predvajali 22. septembra. Zadnja, osma sezona HBO-jeve televizijske serije Igra prestolov je letos z 32 prisluženimi nominacijami podrla rekord med nominiranci. Sledi ji zgodba o gospodinji, ki je postala stand-up komičarka, podana v Amazonovi seriji Čudovita ga. Maiselki ima 20 nominacij in HBO-jeva produkcija Černobil z 19 nominacijami.