Foto: BoBo

Na 10.279 filmskih projekcijah 27 kinodvoran v 26 slovenskih krajih je v velika platna zrlo skoraj 453.000 gledalcev. Najbolj gledan je bil domači film Gajin svet Petra Bratuše.

Art kini se razvijajo v smeri, da ne gre le za prikazovanje filma, ampak za filmski dogodek z dodatnimi vsebinami, pravi Nina Ukmar. Foto: BoBo

24 kinematografov in prikazovalcev filma

Po podatkih mreže, ki združuje 24 kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma po državi, se je znova izkazalo, da v teh kinematografih odlične rezultate dosegajo slovenski filmi. Te si je na 1395 projekcijah ogledalo skoraj 77.000 gledalcev.

Domači film je v tej mreži pritegnil tudi največ obiskovalcev. Mladinski film Gajin svet je videlo 20.550 gledalcev. Film je sicer prejel že dve zlati roli, vsako za doseženih 50.000 gledalcev, ter se počasi bliža tretji.

Najbolj priljubljen med tujimi: Bohemian Rhapsody

Med tujimi filmi je največji uspeh zabeležil biografski film Bohemian Rhapsody, ki si ga je ogledalo skoraj 15.400 gledalcev. Na tretjem mestu je bil film Mamma Mia! Spet začenja se s skoraj 9900 gledalci. Sledita družinska filma Grinch z 8679 in Hotel Transilvanija 3: Vsi na morje! z 8030 gledalci.

Med tujimi filmi je največji uspeh zabeležil biografski film Bohemian Rhapsody. Foto: IMDb

Nina Ukmar, predsednica Art kino mreže Slovenije, ki ima sedež v Slovenj Gradcu, povečanje obiska pripisuje "drugačnemu programiranju" kinematografov. Ti so po njenih besedah začeli uvrščati več filmov na spored in nekatere od njih tudi večkrat, po drugi strani pa je v razmahu letni kino, kar pomeni, da je bilo poleti več projekcij kot poprej.

Filmski dogodki z dodatnimi vsebinami

Omenjeno pripisuje razvoju prikazovanja filmov, ki je posledica primerov dobrih praks, o katerih se pogovarjajo na internih seminarjih. Poleg tega kinematografi art kino mreže uvajajo dodatne programe za upokojence, dopoldanske projekcije, več je popoldanskih projekcij, nekoliko več obiska pa je po besedah Nine Ukmar tudi na račun filmske vzgoje. Art kini se razvijajo v smeri, da "ne gre le za prikazovanje filma, ampak za filmski dogodek z dodatnimi vsebinami".

Kinematografi v Evropi: rekordno leto 2017

Iz art kino mreže so posredovali tudi podatke Mednarodne zveze kinematografov (UNIC) o lanskem obisku kinematografov v Evropi. Ti kažejo, da se je po rekordnem letu 2017 zmanjšal za približno 3,3 odstotka, še vedno pa že četrto leto zapored dosega več kot 1,25 milijarde prodanih vstopnic oz. obiska. V državah članicah EU se je zmanjšal za 2,9 odstotka, pri čemer je bilo obiskovalcev v kinu skoraj 950 milijonov.

Najbolj gledan v Art kino mreži je bil domači film Gajin svet Petra Bratuše. Foto: Luka Karlin

V Združenem kraljestvu več kot 177 milijonov vstopnic

Najbolj gledani filmi so bili Maščevalci: Brezmejna vojna, Bohemian Rhapsody, Neverjetni 2, Mamma Mia! Spet začenja se in Hotel Transilvanija 3.

Prikazovalci v Združenem kraljestvu so v letu 2018 dosegli rekordno leto z več kot 177 milijoni vstopnic, kar pomeni najvišji obisk od leta 1970. Poljski kinematografi so privabili skoraj 60 milijonov obiskovalcev, kar je 5,5 odstotka več kot leto prej. Romunija je v zadnjih desetih letih skoraj štirikrat povečala obisk, s tem da je bilo leta 2018 prodanih rekordnih 14,5 milijona vstopnic, prihodki pa so se povečali za 12,5 odstotkov. Turški kinematografi so že drugo leto zapored privabili več kot 70 milijonov obiskovalcev, z rekordnim 62,9-odstotnim tržnim deležem nacionalnih filmov.

Vseh obiskovalcev v Sloveniji je bilo 2,4 milijona

Zvišanje obiska so beležili tudi na Madžarskem in Hrvaškem, zmanjšanje pa denimo v Italiji in Avstriji.

Za Slovenijo podatki kažejo, da so v letu 2018 prihodki od prodaje vstopnic znašali 12,6 milijona evrov in so se v primerjavi z letom 2017 povečali za 8,3 odstotka. Vseh obiskovalcev je bilo 2,4 milijona oziroma za šest odstotkov več kot leto poprej.