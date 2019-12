Abrams je namreč pred štirimi leti režiral uvodni del nove trilogije, Sila se prebuja, za predlanskega Poslednjega jedija pa je štafeto predal Rianu Johnsonu, ki si je vzel več svobode pri zgodbeni strukturi in tematskih poudarkih, kar je razočaralo tradicionaliste kulta Vojne zvezd.

Tudi mlada generacija nove Vojne zvezd je zasnovana kot trojica, a vodilno vlogo v njej ima očitno Rey, ki jo igra Daisy Ridley. Foto: Reuters

Deveti del je postavljen v čas leto dni po dogodkih iz filma Poslednji jedi – in osrednji zaplet je bilo (vsaj tokrat) do neke mere mogoče napovedati.

Kdo je "Skywalker" iz naslova?

Oboževalci sage se spomnijo, da sta sklepna dela prve in druge trilogije prinesla prestop med "temno stranjo" in etosom jedijev: v Jedijevi vrnitvi (Epizoda VI) je Darth Vader rešil življenje Luku Skywalkerju (in nato umrl), v Maščevanju Sitha (Epizoda III) pa je Anakin Skywalker prestopil na Temno stran. Tokrat se je dihotomija med svetlobo in temo zgostila na rivalstvo med Rey (Daisy Ridley), siroto s puščavskega otoka Jakku in vajenko velikega Luka Skywalkerja, in Kylom Renom (Adam Driver), sinom generalke Leie in Hana Sola, ki pa je prestopil na stran diktatorskega Prvega reda. Si upate napovedati, da bo Rey v zaključku zgodbe odpustila Kylu Renu? Je odpustek za njegov greh očetomora sploh mogoč? Ali pa bo, nasprotno, popustila klicu Teme, ki ga prav tako čuti v sebi?

Kot da franšiza še ne bi premogla dovolj droidov – zdaj se ji je pridružil še mali D-0 (na levi). Foto: Reuters

Poslednje slovo od Luka in Leie

V Vzponu Skywalkerja, ki ga je J. J. Abrams napisal, režiral in produciral, se torej vračajo igralci Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac in Lupita Nyong'o, v njem pa se bodo pojavili tudi zvezdniki izvirne trilogije Mark Hamill, Ian McDiarmid in Anthony Daniels. Poseben poklon so ustvarjalci filma pripravili pokojni igralki Carrie Fisher, ki je igrala princeso Leio – za film so uporabili zadnje preostale kadre, ki jih je posnela za Vojno zvezd.

Že v ponedeljek so zadnji del (tokratne) Vojne zvezd predpremierno že prikazali v Los Angelesu, kjer so najbolj zagreti oboževalci za vstop v dvorano šotorili že teden pred dogodkom. Premiere so se seveda udeležili Daisy Ridley, Boyega, Driver in Isaac, pa tudi starosti Harrison Ford (Han Solo) in Mark Hamill (Luke Skywalker). Med posebnimi gosti večera sta bila tudi režiserja Steven Spielberg in Spike Lee.

Adam Driver z ženo Joanne Tucker. Driver je po zaslugi drame Marriage Story letos močan kandidat za oskarjevsko nominacijo, Vojna zvezd pa je iz njega naredila kultnega antagonista, dediča Dartha Vaderja. Foto: Reuters

Čeprav so nekateri film že videli, pa za zdaj – zaradi embarga – po spletu še ne kroži veliko informacij o njegovi vsebini. Prvi tviti pričajo o tem, da so ljudje navdušeni (a je treba vedeti, da so doslej film videli le povabljenci, kar bi znalo vplivati na njihov ton.) Recenzijo filma boste v kratkem lahko prebrali tudi na MMC-ju.

Začetek znanstvenofantastične sage sega v leto 1977, ko je premiero dočakal film Vojna zvezd: Epizoda IV – Novo upanje v režiji Georgea Lucasa. Po prvi Vojni zvezdi so posneli še dve trilogiji – prvo do leta 1983 ter drugo med letoma 1999 in 2005. Tretja trilogija je začela nastajati šele potem, ko je Disney kupil Lucasovo filmsko podjetje LucasFilm.

V nasprotju z zvezdniki prve trilogije studio Chewbacce ni nadomestil s kakim novim, mlajšim likom. Revež je star že okrog 250 let – a za wookieja so to šele srednja leta ... Foto: Reuters

Poleg treh trilogij smo dobili še dve vzporedni produkciji, fantastično epopejo Rogue One: Zgodba Vojne zvezd (2016) in veliko manj posrečenega Solo: Zgodba Vojne zvezd (2018) ter nekaj televizijskih serij.

V več kot 40 letih od začetkov Vojne zvezd so njeni ustvarjalci zaslužili 9,3 milijarde ameriških dolarjev, navaja statistični portal Statista. Na podlagi filmov so oblikovali tudi tematske parke in različne zbirateljske predmete.