Filmsko dogajanje je umeščeno v obmejne beneške vasice v čas pred drugo svetovno vojno, ki je te kraje zaznamoval s hudo revščino in dolgoletnim valom izseljevanja lokalnega prebivalstva. Pridih pravljičnega spremljajo pripovedi zadnjih prebivalcev z gozdom poraslih dolin, ki se svojih domov še niso odločili zapustiti. Foto: Nosorogi, zavod za kulturno dejavnost

Celovečerec scenarista in režiserja Gregorja Božiča bo v estonski prestolnici prikazan v tekmovalnem programu prvencev skupaj s 15 filmi. Tamkajšnji festival je tako rekoč zadnji pomembni evropski filmski festival v koledarskem letu, ki se je v zadnjih letih vzpostavil predvsem kot relevantna platforma za najzanimivejše nove filmske avtorske pisave, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Marina Gumzi in Gregor Božič. Foto: TIFF 2019

V igri za indijskega zlatega pava

V okviru festivala v Goi pa je film skupaj s 14 iz vsega sveta uvrščen v glavni tekmovalni program in se torej poteguje za zlatega pava. O zmagovalcu festivala in prejemniku osrednje nagrade odloča petčlanska mednarodna žirija, v kateri sta med drugim škotska režiserka Lynne Ramsay (Pogovoriti se morava o Kevinu in Nikoli zares tukaj) in francoski režiser Robin Campillo (120 udarcev na minuto), predseduje pa ji nekdanji predsednik ameriške filmske akademije John Bailey. Gregor Božič ter soscenaristka in producentka Marina Gumzi bosta Zgodbe iz kostanjevih gozdov indijskemu občinstvu predstavila na dveh festivalskih projekcijah.

Iz Portoroža z zvrhano malho lovorik

Pri nastanku filma so sodelovali ustvarjalci iz sedmih držav. Po svetovni premieri na mednarodnem festivalu v Torontu in slovenski na Festivalu slovenskega filma v Portorožu, kjer je bil film nagrajen z 11 vesnami, tudi za najboljši film, najboljšo režijo in najboljši film po izboru občinstva, tako nadaljujejo turnejo po mednarodnih filmskih festivalih.

V glavnih vlogah nastopajo Massimo De Francovich, Giusi Merli, Ivana Roščić, v stranskih pa med drugim Tomi Janežič, Anita Kravos, Nataša Keser in Janez Škof. Foto: Nosorogi, zavod za kulturno dejavnost

Tudi pestra brazilska izkušnja

Zgodbe iz kostanjevih gozdov so bile 19. oktobra na ogled tudi v glavnem tekmovalnem programu 43. mednarodnega filmskega festivala v Sao Paulu, ki velja za enega pomembnejših latinskoameriških festivalov. Poleg sodobne brazilske produkcije se tam predstavlja tudi izbor najodmevnejših filmov prejšnjega in tekočega leta z vsega sveta. Film je v Brazilijo prišel z odmevno popotnico, MTV Brazilija ga je namreč v napovednikih izpostavil kot enega izmed peterice najboljših filmov prihajajoče izvedbe festivala in ga s tem postavila ob bok zmagovalcem iz Cannesa, Berlina in Sundancea.

Scenarist in režiser filma Gregor Božič je bil med festivalom Liffe tudi gost MMCAnalize, ki si jo lahko pogledate spodaj.