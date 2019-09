Veselje režiserja Jokerja Todda Phillipsa in glavnega igralca Joaquina Phoenixa. Foto: EPA

Philipsov film z izvrstnim Joaquinom Phoenixom v glavni vlogi je bil na Lidu eden najbolj pričakovanih letošnjih filmov. V govoru ob prejemu nagrade se je Phillips zahvalil Warner Brosu, da je "stopil iz cone udobja in naredil tako drzno potezo z mano in tem filmom." Na odru se mu je pridružil tudi Phoenix, za katerega ima same lepe besede. "Ni filma brez Joaquina Phoenixa. Joaquin je najpogumnejši in najpametnejši lev, kar jih poznam, in z največjo širino. Hvala, da si mi zaupal svoj noro velik talent."

Kot je že po premieri v Benetkah dejal 48-letni režiser, njegov Joker zagotovo ni človek, ki bi želel videti svet v plamenih. "Gre za moškega, ki v prvi vrsti išče svojo identiteto in ki simbol za nekaj večjega postane čisto po naključju. Joker v stripih nikoli ni imel točno definirane zgodbe o svojem izvoru, vedno je bilo podanih več interpretacij, od kod izhaja. To nam je dalo veliko svobode in zato smo si lahko med nastajanjem filma vsak dan domislili kaj novega."

Joker je pod Phillipsovo režijo bližje trilogiji filmov o Batmanu režiserja Christopherja Nolana, saj ubere bolj realističen pristop k pripovedovanju. Gotham je tako bolj podoben New Yorku 70. let kot pa tistemu v filmu Tima Burtona z Jackom Nicholsonom, zgodba pa bolj kot stripovska adaptacija daje vtis karakterne študije v žanru socialne drame, ki naslavlja teme revščine, mentalne bolezni in družbenega razkroja. Phillips je na novinarski konferenci v Benetkah poudaril, da je že od začetka načrtoval film, ki Jokerja (oziroma Arthurja, kot mu je tu ime) pokaže v novi luči.

Srebrnega leva je v imenu Polanskega prevzela njegova žena, igralka Emmanuelle Seigner. Foto: EPA

Igralski nagradi za Luco Marinellija in Ariane Ascaride

Nagrado za najboljšega igralca je prejel italijanski igralec Luca Marinelli za svojo vlogo nadarjenega pisatelja v filmu Martin Eden, med igralkami se je prestižne nagrade razveselila francoska igralka Ariane Ascaride za vlogo v filmu Gloria Mundi, v kateri igra obupano mamo iz Marseilla, ki si prizadeva pomagati svoji družini.

Nagrado za najboljši scenarij je prejel hongkonški ustvarjalec Yonfan za film No. 7 Cherry Lane. Posebno nagrado žirije je prejel italijanski režiser Franco Maresco za film La mafia non e piu quella di una volta, nagrado Marcello Mastroianni za nadobudnega mladega igralca ali igralko pa Toby Wallace za vlogo v filmu Babyteeth v režiji Shannon Murphy.

Letošnji žiriji je predsedovala Lucrecia Martel, člani pa so bili še kanadski zgodovinar in kritik Piers Handling, kanadska režiserka Mary Harron, britanska igralka Stacy Martin, mehiški direktor fotografije Rodrigo Prieto, japonski režiser Tsukamoto Shinya in italijanski režiser Paolo Virzi.

Že v petek podelili nagrade kritiki

Luca Marinelli Foto: Reuters

Film Polanskega je že v petek dobil nagrado Mednarodne zveze filmskih kritikov (Fipresci). Film Polanskega, prej naslovljen: J'Accuse, obravnava t. i. Dreyfusovo afero in je ekranizacija istoimenskega romana Roberta Harrisa. Organizatorji festivala so bili deležni številnih kritik, ker so delo kontroverznega Polanskega (v ZDA mu grozi zapor zaradi posilstva mladoletnice) uvrstili na festival. Kot so dejali, odločajo o kakovosti filma, ne režiserju. Polanski, ki se festivala seveda ni udeležil, resnično zgodbo pove s perspektive Georgesa Picquarta (Jean Dujardin), ministra za vojno, ki skuša razkriti, da so bili dokumenti, na podlagi katerih je bil judovski vojaški časnik Alfred Dreyfus (Louis Garrel) obsojen izdajstva in poslan v delovno kolonijo, ponarejeni.

V sekciji Horizonti (Orizzonti) je združenje Fipresci nagradilo špansko politično srhljivko Blanco en blanco (Belo na belem), drugi celovečerec režiserja Théa Courta. V njej spremljamo zgodbo fotografa Pedra (Alfredo Castro), kjer naj bi na Ognjeni zemlji fotografiral poroko nekega veleposestnika. Na licu mesta se izkaže, da je nevesta tako rekoč otrok, Pedro pa se vanjo zaljubi, kar ima seveda posledice ...

Protestniki so se po nekaj urah prostovoljno razšli. Foto: Reuters

Protestniki zavzeli rdečo preprogo

Na dan podelitve festivalskih nagrad se je že dopoldne na rdečo preprogo nagnetlo več sto protestnikov – s svojo miroljubno invazijo so hoteli opozoriti na podnebne spremembe in doseči prepoved vstopa v Benetke za velike potniške ladje, ki pomenijo ogromno obremenitev za mesto na vodi.

Protestniki v belih kombinezonih so se posedli po rdeči preprogi, skandirali slogane in mahali s transparenti, na katerih je bilo med drugim mogoče prebrati: "Naš dom je v plamenih" in "Ne križarkam". Okrog poldneva so se po več urah miroljubnih demonstracij prostovoljno razšli.

Napovedali so sicer, da bodo v poznejših urah še korakali po Lidu, češ da je za njihove napore ključnega pomena pozornost javnosti.

Med zvezdniki, ki so se v tem času mudili na festivalskih prizoriščih, sta svojo podporo protestom izrazila Mick Jagger in Donald Sutherland. "Vesel sem, da so se tega lotili, saj so oni tisti, ki bodo podedovali planet," je na tiskovni konferenci za film The Burnt Orange Heresy komentiral Jagger. Sutherland je dodal, da se morajo aktivisti boriti "še močneje", in pri tem opozoril tudi na stisko migrantov. "Ko si mojih let, torej pri 85 letih, in imaš otroke in vnuke,

Foto: Rok Omahen

veš, da jim ne boš mogel zapustiti ničesar, če ne spravimo s položajev ljudi, ki vladajo v Braziliji, Londonu in Washingtonu. Oni so tisti, ki uničujejo svet. Mi smo k temu uničenju pripomogli, a oni ga bodo dokončno zapečatili."