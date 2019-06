Številčna zasedba folklorne skupine Mehika iz Ciudada de Mexica. Foto: Nanyei Macedo

"Ob častitljivem prazniku smo ga poimenovali Okno v svet, in ne bi ga mogli bolje opisati; to naše okno, ki nas vabi v svet novih izkustev, je tudi v letošnjem letu na široko odprto," so folkartovci zapisali ob začetku festivala.

Letos gosti skupine iz Kitajske, Mehike, Guama, Ukrajine, Rusije, Irske in Makedonije.

"Gre za zelo pestro nadaljevanje lanskega praznovanja tridesetletnice. Letos nam je uspelo prvič v zgodovini Folkarta privabiti Kitajsko, med drugim pa prihaja k nam tudi čisto posebna skupina iz Baškortostana izpod Urala," je povedala producentka Folkarta Alenka Klemenčič.

Tartarski in baškirski nomadski ritmi

Kitajsko folklorno izročilo bo v Mariboru predstavila skupina Plesne akademije iz Pekinga, ki velja za eno najprestižnejših tradicijskih kitajskih institucij, cenjenih tudi drugod po svetu.

Folklorni festival je začela prirejati leta 1989, pozneje pa so folklornim nastopom postopno dodajali še druge vsebine ter tako razvili Festival Lent. Foto: Festival Lent

Rusko avtonomno republiko Baškortostan bo zastopal Ansambel plesov in pesmi Ajtugan z Državne univerze v Ufi, ki bo predstavil tartarske in baškirske nomadske ritme izpod Urala.

Z otoka Guam v Tihem oceanu

Tradicije otoka Guam v Tihem oceanu bo prikazala folklorna plesna skupina Inetnon Gef Pa'go iz glavnega mesta Agana, prav tako pisano Mehiko pa letos zastopa številčna zasedba folklorne skupine Mehika iz Ciudad de Mexica.

Na Folkartu bodo letos nastopili še folkloristi iz Kijevske državne univerze, irska skupina Absolutely Legless iz Edinburgha ter Ansambel narodnih pesmi in plesov Koco Racin iz Skopja.

Slovenijo bo zastopala Akademska folklorna skupina Študent iz Maribora, ki je bila pobudnica Folkarta. Folklorni festival je začela prirejati leta 1989, pozneje pa so folklornim nastopom postopno dodajali še druge vsebine in tako razvili Festival Lent.

Folkloristi se bodo danes po sprevodu po Lentu skupaj predstavili na odru na Trgu Leona Štuklja, zatem pa bodo imeli ločene nastope po mestu. Ponovno snidenje vseh bo v soboto, ko bodo prav tako na Trgu Leona Štuklja odplesali vsak svoj zadnji ples in odštevali čas do ognjemeta, s katerim se bo zaključil Festival Lent.