Debbie Harry se je od svojih skromnih začetkov kot natakarica in plesalka iz New Jerseyja razvila v eno najbolj prepoznavnih pevk 20. stoletja. Foto: EPA

Debbie Harry s polnim imenom Deborah Harry, ki je s skupino Blondie pomagala pisati definicijo in zgodovino poppanka, je najavila skorajšnji izid svoje prve avtobiografije z njenemu imidžu primernim naslovom Face It. Založba Harper Collins bo knjigo izdala 1. oktobra letos.

Pank, disko in rap – v nov glasbeni izraz

V njej bo pripovedovala o vzponu skupine Blondie v New Yorku, kjer je skupina konec sedemdesetih združila tri velike mestne glasbene sloge – pank, disko in rap – v lastno blagovno znamko izjemno uspešnega popa, poroča publikacija Guardian. Debbie je izdala tudi pet samostojnih albumov, nastopala pa je v več kot 60 filmih.

Delo bo obsegalo mešanico esejev in intervjujev z novinarko Sylvie Simmons, poleg tega pa še nikoli prej objavljene fotografije in umetniška dela izpod rok oboževalcev.

Smešne, strašne in tople zgodbe

"Nisem želela napisati te knjige, vendar sem to storila," je pred izidom povedala Debbie Harry. "Veliko je zgodb, ki jih moram še zapisati, nekaj smešnih, nekaj strašnih, nekaj toplih, nekaj hladnih do kosti. Če bo Face It ljudem všeč, bom delila še več anekdot o Blondie – o tistem večeru, ko sem spoznala Rito Hayworth in Penny Singleton v zakulisju gledališča v Los Angelesu … Imela sem zelo polno življenje in nikakor ne bi mogla zajeti vsega v samo eni knjigi.“

Dodala je: "Pripravljena sem na najboljše in najslabše komentarje, podobno kot takrat, ko sem izdala album ali uprizorila velik šov. Nimam debele kože, imam pa precej dober smisel za humor."

S skupino Blondie so nazadnje izdali album Pollinator leta 2017, letošnje poletje se pripravljajo na turnejo z Elvisom Costellom po vsej Severni Ameriki.

Blondie - Heart Of Glass