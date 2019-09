Z dananšnje novinarske konference, na kateri so govorili. Foto: Tara Prodnik/Hiša kulture Celje

S tremi uveljavljenimi programskimi cikli zasledujejo cilje svoje temeljne, že deset let nespremenjene vizije, ko vstopajo v letošnjo jubilejno deseto sezono s sloganom Deset.

Letošnji program so glede na te cikle razdelili na tri dele, in sicer glasbeni abonma, gledališki abonma in glasbene sobotnice, je na današnji novinarski konferenci povedal predstavnik celjske hiše kulture Gregor Deleja.

Za njimi je že 400 dogodkov

Doslej so v desetih letih pripravili 400 različnih kulturnih dogodkov, ki si jih je ogledalo 50.000 ljubiteljev kulture, za njihovo izvedbo so porabili milijon evrov.

Član programskega odbora hiše Simon Dvoršak je napovedal, da sezono začenjajo v četrtek s koncertom Leona Firšta Moj glasbeni svet. Gregor Deleja pa je predstavil publikacijo ob deseti obletnici Hiše kulture Celje, v kateri so pregled preteklih sezon, podroben program prihodnje in mnenjski zapisi Alenke Domjan, Mohorja Hudeja in Borija Zupančiča, v katerih razmišljajo o različnih vidikih umetnosti v naši družbi.

Oktobra bosta nastopila pianist Aleksandar Serdar in violončelistka Karmen Pečar, novembra pa pianista Lara Oprešnik in Urban Stanič. Decembra se bo predstavil Sebastian Bertoncelj s prijatelji, januarja pa bo na sporedu slavna pravljica španskega nobelovca Juana Ramona Jimeneza Sivček in jaz, ki jo je uglasbil Mario Castelnuovo - Tedesco.

Februarja bo na ogled Živalski karneval in Zgodba o Babarju, majhnem slončku, aprila bo nastopil tenorist Matjaž Stopinšek, sezono pa bodo sklenili maja s koncertom soloflavtistke Anje Gaberc in harfistke Irene Kavčič.

Beethovnova 250-letnica

Dvoršak je še napovedal, da bodo v novi sezoni posebno pozornost namenili 250-letnici rojstva nemškega skladatelja Ludwiga van Beethovna.

Gledališki abonma bo ponudil predstave Žetev in kletev, Komedija o artu, Noise cirkus, Sivček in jaz, Živela vulva in Heroj 2.0 ‒ predstava vseh predstav.

Glasbene sobotnice pa bodo povabile v svet glasbenih pripovedi Glasbeno potovanje po Ameriki, Cirkuške bolhe, Bisergora, Slovenska ljudska glasba in Strašni Beethoven, deseto sezono bodo zaključili s pomladnim sprehodom s Celjskim godalnim orkestrom.