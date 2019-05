Led Zeppelin so nastali leta 1968 v Londonu in se v glasbeno zgodovino zapisali kot ena najvplivnejših zasedb. Fotografija je iz leta 2007. Foto: EPA

Naslova za zdaj še nima, prav tako še ni znano, kdaj bo na ogled. Film je trenutno v postprodukciji. Temeljil bo na novih intervjujih z vsemi še živečimi člani skupine, "brez zunanjih glasov ali domnev", ter doslej še nevidenih arhivskih posnetkih in fotografijah.

"Nastopil je pravi čas"

Basist John Paul Jones je ob napovedi projekta povedal: "Nastopil je pravi čas, da svojo zgodbo prvič povemo z lastnimi besedami, in mislim, da bo ta film resnično oživil našo pot."

Dokumentarec bo režiral Bernard MacMahon, ki je leta 2017 posnel štiridelno dokumentarno serijo American Epic o glasbenih koreninah ZDA, med drugim o folku, bluesu in ustvarjalnosti Indijancev.

"Ko sem videl vse, kar je Bernard napravil vizualno in zvočno pri tem izjemnem dosežku, sem vedel, da je usposobljen za to, da pove našo zgodbo," je dejal kitarist Jimmy Page. "Videti Willa Shada in toliko drugih pomembnih ameriških glasbenikov zgodnjega obdobja, ki jih je na velikem zaslonu oživil American Epic, me je navdihnilo, da prispevam k zelo zanimivi in vznemirljivi zgodbi."

Zelo veliko ljubezni

MacMahon v filmu sicer ne bo predstavil celotne zgodovine skupine, ampak se bo osredotočil na njihov razvoj in vzpon k slavi, ko so trije člani ‒ Page, Jones in pevec Robert Plant ‒ zapustili tedanje skupine in se leta 1968 združili skupaj z zdaj že pokojnim bobnarjem Johnom Bonhamom. Dokumentarec bo zasledoval njihovo kariero do leta 1970, ko jih je drugi album Led Zeppelin II, ki je izšel leto prej in na kateri so izdali uspešnico Whole Lotta Love, ustoličil za vodilni rockovski bend tistega časa.

To pa pomeni, da v film ne bosta vključeni najbolj znani deli njihove zgodovine, kot sta največja uspešnica Stairway to Heaven in Bonhamova smrt leta 1980, še piše Guardian.

Blues, psihadelija in folkglasba

Led Zeppelin so nastali leta 1968 v Londonu in se v glasbeno zgodovino zapisali kot ena najvplivnejših zasedb, ki je s svojimi raznolikimi glasbenimi vplivi, kot so blues, psihadelija in folkglasba, odločilno prispevala k razvoju hard rocka. Po Bonhamovi smrti je skupina uradno prenehala delovati, a se je pozneje še nekajkrat sestala.

Med njene največje uspešnice poleg omenjenih spadajoBlack Dog, Going to California, Babe I'm Gonna Leave You, Dazed and Confused, Communication Breakdown, The Song Remains the Same in Kashmir.

Led Zeppelin - Whole Lotta Love (Official Music Video)