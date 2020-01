Hans Zimmer je eden najbolj priljubljenih hollywoodskih skladateljev, zaslovel je s partiturami za filme, kot so Gladiator, Da Vincijeva šifra in franšiza Pirati s Karibov. Foto: EPA

Romer je odpovedal sodelovanje zaradi ustvarjalnih razhajanj s produkcijsko hišo Eon Productions, ki stoji za filmom, poroča publikacija Variety.

Snemanje so morali poleti za nekaj časa odložiti, ker si je 51-letni Craig pri teku tako zelo poškodoval vezi v gležnju, da ga je bilo treba operirati. Foto: Kolosej

Podobne težave so imeli z režijo novega filma o tajnem agentu, velikem ljubitelju lepih žensk, hitre vožnje in martinija. Režijo je po tem, ko se je avgusta lani zaradi "kreativnih razlik" iz ekipe umaknil britanski režiser Danny Boyle, prevzel Cary Joji Fukunaga. Ta je najbolj znan po režiji prve sezone serije Pravi detektiv, ki je na male zaslone prišla v letu 2014 in za katero si je prislužil emmyja, in po režiji vojnega filma v Netflixovi produkciji Beasts of No Nation (2015).

Režiser in skladatelj sta že sodelovala

Zimmer je sicer v preteklosti že ustvaril glasbo za nekatere filme, ki jih je podpisal režiser Fukunaga, med njimi sta Beasts of No Nation in Maniac. Ljubitelje Bondove franšize verjetno zanima tudi, kakšna bo tokratna tematska pesem.

Zimmer je eden najbolj priljubljenih hollywoodskih skladateljev, zaslovel je s partiturami za filme, kot so Gladiator, Da Vincijeva šifra in franšiza Pirati s Karibov. Leta 1994 je dobil oskarja za temo k filmu Levji kralj, čeprav je verjetno najbolj znan po sodelovanju z režiserjem Christoperjem Nolanom pri filmih Izvor, Medzvezdje, Vitez teme in drugih. Režiser Quentin Tarantino je pred kratkim zatrdil, da je "desetletje mogoče določiti po Zimmerjevi partituri za Nolanov film Dunkirk".

Ana de Armas ima v novi bondijadi Ni čas za smrt (No Time To Die) vlogo fatalke. Foto: Kolosej

Zimmer je napisal glasbo še k dvema letošnjima filmoma, to sta nadaljevanju akcijskega filma Čudežna ženska režiserke Patty Jenkins in filmu Dune Denisa Villeneuveja. Spomladi 2021 se podaja na turnejo po dvoranah po Evropi.

Upokojeni Bond, agentko 007 bo utelesila Lashana Lynch

Slovito Bondovo tajno številko 007 je prevzela igralka Lashana Lynch. Film se bo po doslej razkritih podatkih namreč začel, ko bo Bond, ki ga bo igral Daniel Craig, že v pokoju, agencija M16 pa bo njegovo številko dodelila novi agentki. V novem Bondovem filmu bodo še Ana de Armas, Lea Seydoux, Rami Malek, Ralph Fiennes, Christoph Waltz in drugi.

Poleg tega bo imel scenarij novega Bonda šele drugič v zgodovini med pisci tudi žensko. Scenarij sta napisala Neal Purvis in Robert Wade, nato pa so se producenti povabili še dva scenarista, da bi izpilila podrobnosti – to sta Scott Z Burns in Phoebe Waller-Bridge.

Premiera nove bondijade, ki je bila sicer že večkrat prestavljena, bo 2. aprila v Veliki Britaniji in 10. aprila v ZDA.