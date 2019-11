Iz pisem lahko razberemo vse dinamike njunega odnosa, predvsem pred poroko. V enem od njih ga prosi, naj jo "položi v njegovo posteljo z bičem v roki, da ga bo lahko imela 40 let pod nadzorom".

Britanski pisatelj in novinar, najbolj znan kot avtor knjig o Jamesu Bondu. Foto: AP

Zbirka vsebuje več kot 160 pisem, in dokumentira uspeh knjig o agentu 007.



Leto novega razmerja in prvega Jamesa Bonda

Avtor Jamesa Bonda in Ann sta se prvič srečala leta 1934, ko je bila še poročena s prvim možem. V razmerje naj bi stopila šele leta 1952, ko je Fleming napisal Casino Royale, prvi roman o o tajnem agentu, velikem ljubitelju lepih žensk, hitre vožnje in martinija.

V filmu je Jamesa Bonda, vohuna v službi njenega visočanstva, britanske kraljice, večkrat zaigral britanski zvezdnik Daniel Craig. Foto: EPA

"Ni naključje, da je Ian napisal prvi roman o Bondu istega leta, kot sta se poročila, tako iz strasti in domišljije kot iz poskusa, da bi zaslužil denar za žensko, ki je bila vajena nepredstavljivega bogastva," je povedal specialist za knjige in rokopise pri dražbeni hiši Sotheby's Gabriel Heaton. Po njegovih besedah je korespondenca dokaz o Flemingovem življenju in karieri brez primere.



Pisati sta si začela, ko je Fleming še služil v obveščevalni službi med drugo svetovno vojno. Zapisi pričajo o njegovem novinarskem delu in o pisanju Bonda, med drugim na njegovem posestvu Goldeneye na Jamajki.



Pisma razkrivajo tudi trpljenje ob smrti njene hčere, ki je umrla, stara le nekaj ur. Rodila se ji je v zakonu z drugim možem, časopisnim mogotcem, lordom Rothermereom."Ne morem ti reči ničesar v tolažbo. Po vsem tem pretresu in bolečini je grenko. Lahko ti pošljem le svoj objem in svojo ljubezen ter vse svoje molitve," ji je takrat napisal Fleming.

Skupaj sta imela sina Casparja, čigar rojstvo je Fleming proslavil z nakupom zlatega pisalnega stroja. Pisma razgrinjajo življenje, polno glamurja in privilegijev, a tudi bolečine in grenkobe. Fleming v pismih piše tudi o tem, kako je ustvaril eno knjigo o Bondu letno.

Dražba bo potekala med 3. in 10. decembrom, pisma so ocenili na 200.000-300.000 funtov.