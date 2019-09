Komorni zbor Megaron Foto: Andrej Zadravec

Zbor so leta 2003 ustanovili na pobudo skladatelja in dirigenta Damijana Močnika, v njem pojejo alumni Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani.

Okrog 40 članov iz zbora je v Velikem jabolku zapelo med mašo, po kateri so imeli še koncert. Farani in pater Martin Krizolog so jih nato počastili s sprejemom in prigrizkom, večina jih je medtem napeto spremljala finale evropskega prvenstva v odbojki med Slovenijo in Srbijo.



Že poprej na ameriški turneji

To ni bilo prvič, da so se Megaronovci odpravili na turnejo po ZDA. Zadnjo veliko ameriško turnejo jeseni so imeli leta 2013 ob 10-letnici svojega delovanja, nastopali so po Kanadi in ZDA.

Tokrat je zbor na svoji turneji zapel v Chicagu (Illinois), Clevelandu (Ohio), Annapolisu (Maryland), Cumberlandu (Maryland), Salisburyju (Maryland) in New Yorku (New York). Tem je sledil koncert v Pittston (Pensilvanija), turnejo pa zaključujejo danes v Kingstonu (Pensilvanija).



Komorni zbor Megaron redno nastopa v Sloveniji, kakor tudi Avstriji, Nemčiji, Belgiji, Na Nizozemskem in Slovaškem, v Poljski, Kanadi in ZDA. Na državnih in mednarodnih tekmovanjih venomer dosegajo odlične rezultate.

Zlata plaketa in druga visoka priznanja

Med drugim je zbor leta 2005 na državnem tekmovanju Naša pesem v Mariboru osvojil zlato plaketo in dobil posebno priznanje za najboljši zbor, ki je prvič na tekmovanju. Aprila 2010 je na istem tekmovanju osvojil zlato plaketo, julija 2010 je na tekmovanju KATHAUMIXW v Powell Riverju (Kanada) osvojil 2. mesto v kategoriji mešanih zborov in zmagal v kategoriji ljudske glasbe.

Leta 2015 je osvojil drugo mesto na tekmovanju v Montreuxu in prejel posebno nagrado za izvedbo novitete Libera me Damijana Močnika. Naslednje leto 2016 je na mednarodnem tekmovanju Vratislavia Sacra na Poljskem zmagal v kategoriji mešanih zborov in kategoriji ortodoksne glasbe ter osvojil tudi grand prix tekmovanja, leta 2017 je nastopil na mednarodnih tekmovanjih v Mariboru in Marktoberdorfu ter bil obakrat nagrajen za najboljšo izvedbo renesančne glasbe, leta 2018 pa je osvojil prvo mesto med mešanimi zbori na mednarodnem tekmovanju Varsovia Cantat.

Zbor je v preteklosti že sodeloval z orkestri, kot so Münchenski simfoniki, Simfonični orkester RTV Slovenija, Orkester Slovenske filharmonije in Mladinski orkester Gustava Mahlerja, ter dirigenti Davidom de Villersom, Jacekom M. Blasczykom, Martino Batič, En Shaom, Valerijem Gergijevim, Urošem Lajovicem, Jonathanom Nottom in Arijem Rasilainenom.