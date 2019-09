Festival se je začel danes v štajerski prestolnici. Med drugim si bo mogoče ogledati prav poseben Zelenjavni orkester z Dunaja, ki kot glasbene inštrumente uporablja zelenjavo.

Člani Zelenjavnega orkestra za sleherni koncert izdelajo inštrumente iz buč, kumaric, jajčevcev, korenja in druge zelenjave. Foto: EPA

Poseči tja, kamor do zdaj ni segel še nihče

"Zveni nenavadno, morda celo zabavno, a vsa stvar je pravzaprav zelo resna. Raziskovanje in pomikanje meja mogočega pri ustvarjanju glasbe je vselej burilo domišljijo glasbenih ustvarjalcev in prav drzni pionirski duh, ki upa poseči tja, kamor do zdaj ni segel še nihče, ne da bi prestopil v senzacionalistično in banalno – to je tisto, kar dela Dunajčane tako zelo posebne in cenjene tako med občinstvom kot strokovno javnostjo," pravijo organizatorji.

Svetovni orkestrski unikum, Zelenjavni orkester z Dunaja, je leta 1998 ustanovljena zasedba. Foto: EPA

Svetovni orkestrski unikum, Zelenjavni orkester z Dunaja, je leta 1998 ustanovljena zasedba, ki je edini orkester na svetu, ki ne uporablja že obstoječih inštrumentov, temveč si jih člani za sleherni koncert izdelajo sami. Ustvarjajo iz buč, kumaric, jajčevcev, korenja in druge zelenjave.

Festival je imel odprtje v dvorani Union

Festival klasične glasbe, ki ima v Mariboru že 50-letno tradicijo, je sicer letos znova nastajal ob sodelovanju nemško-francoskega violončelista in dirigenta Nicolasa Altstaedta, ki sodeluje s Festivalom Maribor od leta 2016. Z rezidenčnim orkestrom, Haydnovo filharmonijo, je v dvorani Union tudi odprl festival.

Do 19. septembra bo potekalo osem večernih koncertov, na katerih se bodo združili francoski šarm, nemška natančnost in madžarski temperament, glasba renesanse z džezom, klasične mojstrovine z elektronsko plesno glasbo, stoletja stari inštrumenti pa z glasbili, ki bodo nastali šele na festivalu, je povedala vodja programa Koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in Festivala Maribor Barbara Švrljuga Hergovich. "Glasba bo premikala ločnice časa in prostora, odkrivala povsem nove glasbene svetove in ponujala do zdaj še nikoli slišane zvoke," je dodala.

Foto: Slavko Rajh

Nastopila bosta tudi madžarski virtuoz Barnabás Kelemen, "eden najbolj iskanih in najvznemirljivejših violinistov današnjega dne", ter njegova partnerica v umetnosti in življenju Katalin Kokas, ki slovi po strastnih interpretacijah tako violinističnega kot violističnega repertoarja, je duo opisala vodja programa.

Prisluhniti bo mogoče še zvoku Francoza Michela Godarda, mojstra tube in njenega predhodnika serpenta, iz Avstrije pa prihajata pianist Christian Schmidt in baritonist Klemens Sander, ter slovenski sopranistki Theresi Plut, ki se bo s samospevi predstavila ob spremljavi pianista Nejca Lavrenčiča.

Nastopili bodo še drugi slovenski umetniki

Multiinštrumentalist in skladatelj Vasko Atanasovski bo med drugim nastopil s sinom violončelistom Arielom Veijem Atanasovskim, pianistka Adriana Magdovski pa bo izvedla koncert za malčke in dojenčke Z glasbo okoli sveta.

Festivalskemu orkestru, Haydnovi filharmoniji, se bodo poleg Zelenjavnega pridružili še Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije, Simfonični orkester SNG Maribor z dirigentom Simonom Krečičem in No Borders Orchestra s Premilom Petrovićem.