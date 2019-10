Z nekaj sreče sta lahko dve vstopnici za nedeljski koncert vaši.

V sklopu sedmega cikla Drama Akustika bo glasbenica torej predstavila album Mila – Uglasbena poezija Mile Kačič, ki je izšel pred enajstimi leti in pobožal mnogo ušes, ter najnovejši projekt Lorca, ti in jaz, ki ga je posvetila romski poetiki. Vokalistki se bosta na odru pridružila še Robert Jukič na kontrabasu in baskitari ter Urška Centa s plesom, palmasom in vokalom.

Na glasbenem prvencu Mila je Katja Šulc s sodelujočimi glasbeniki predstavila ljubezensko liriko pesnice in igralke Mile Kačič. Projekt je zaživel tudi v gledališki različici V vsem me najdeš (Senzorium in SNG Drama Ljubljana), kjer se je uglasbena Milina poezija prepletla z interpretacijo treh velikih dam slovenskega gledališča, Ivanke Mežan, Štefke Drolc in Ive Zupančič.

Na tokratnem koncertu bo Milo mogoče slišati v slečeni različici. Z nastopom na velikem odru Drame, ki je pomembno zaznamoval umetniško in življenjsko pot te dolgoletne članice igralskega ansambla Drame, Katja Šulc s sodelavci in Drama zaznamujejo tudi njen rojstni dan – Mila se je rodila 5. oktobra 1912. Tudi Mila je oboževala Lorco, pesnika pa prav tako omenja v svoji poeziji, tako bo tudi s prvim delom koncerta intimno povezan drugi del večera.

"Cigansko je tisto, kar je najgloblje"

Lorco je ustvarila s plesalko flamenka Urško Centa, na kontrabasu pa se jima pridružuje džezovski glasbenik Robert Jukič. Projekt prepleta poezijo, ples in glasbo Romov Španije, vzhodne Evrope in Balkana, vključuje uglasbeno romsko poezijo s Katjinega zadnjega albuma Kamlisajlan, pesnike Andaluzije in tradicionalne romske pesmi. Izročilu Romov daje sodobno preobleko, povzema žar in skrivnostnost romskega sveta, njegovo prvobitnost, usodnost, duende. Pod navdihom pesnika, za katerega je "cigansko tisto, kar je najvišje, najgloblje in najbolj aristokratsko v njegovi deželi".