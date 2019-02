Placido Domingo, dobitnik številnih častnih doktoratov in grammyjev, je v svoji dolgoletni pevski karieri poustvaril 150 tenorskih vlog, kar doslej ni uspelo še nobenemu tenoristu. Foto: EPA

Zadevo so prijavili policiji, obiskovalcem pa svetujejo, da festivalske vstopnice kupijo na uradni spletni strani festivala ali na blagajni Križank.

Prvič v Sloveniji v vlogi dirigenta

Slavni španski tenorist bo v Ljubljani nastopil 17. junija v Cankarjevem domu, kjer se bo prvič v Sloveniji predstavil v vlogi dirigenta. Pod njegovo taktirko bo zazvenel Verdijev Rekviem, ena največjih umetnin glasbene literature.

V solističnih vlogah se bodo predstavili sopranistka Elvira Hasanagić, mezzosopranistka Annalisa Stroppa, tenorist Arturo Chacon-Cruz in basbaritonist Roberto Tagliavini, ki bodo nastopili s spremljavo Zbora in Orkestra Slovenske filharmonije ter zbora SNG Opera in balet Ljubljana.

Poustvaril 150 tenorskih vlog

Domingo, dobitnik številnih častnih doktoratov in grammyjev, je v svoji dolgoletni pevski karieri poustvaril 150 tenorskih vlog, kar doslej ni uspelo še nobenemu tenoristu. Najširši množici je znan kot član zasedbe Trije tenorji, s katero je skupaj s tenoristoma Josejem Carrerasom in Lucianom Pavarottijem nastopal pred milijoni ljubiteljev opere. V zadnjem času pa postaja vse bolj prepoznaven tudi kot dirigent.

V Sloveniji je prvič gostoval januarja lani, ko je v ljubljanskih Stožicah, na predvečer 77. rojstnega dne, ob spremljavi radijskih simfonikov in s tremi gostujočimi sopranistkami, med katerimi je bila Sabina Cvilak, izvedel izbor opernih arij, španskih zarzuel in crossover pesmi.