Placido Domingo je dobitnik številnih častnih doktoratov in grammyjev, v svoji dolgoletni karieri pa je uprizoril kar 150 tenorskih vlog, kar ni uspelo še nobenemu tenoristu. Foto: AP

Skladbo z besedilom pogrebne maše bo poustvaril z orkestrom in zborom Slovenske filharmonije, zborom ljubljanske Opere, orkestrom Slovenske vojske in solisti.

Koncert, ki je že razprodan, bo ob 20.00 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v organizaciji Festivala Ljubljana kot uvod v letošnje festivalsko poletje.

Pred slovenskim občinstvom je Domingo premierno nastopil oktobra 2017 v Stožicah, kjer je s pretežno italijanskimi opernimi napevi, španskimi zarzuelami in nekaterimi prepoznavnimi pesmimi proslavil 77. rojstni dan. Tokrat pa se bo slovenskemu občinstvu prvič predstavil v vlogi dirigenta, ki se ji je posvetil po tem, ko si je že ustvaril uspešno kariero opernega in koncertnega pevca.

Trije tenorji, ki so zaznamovali devetdeseta

Na pevski poti je poustvaril okrog 150 opernih vlog, širšemu občinstvu pa je znan kot član zasedbe Trije tenorji, ki je v 90. letih in na začetku tega stoletja skupaj z Lucianom Pavarottijem in Josejem Carrerasom nastopala na komercialno uspešnih koncertih na stadionih in v velikih dvoranah.

Osebna nota, dodana Verdijevi žalostinki

Ljubljansko izvedbo Verdijevega Rekviema je posvetil spominu na maestra Carlosa Kleiberja, pokopanega na Konjšici pri Litiji, s katerim je bil dolga leta v odličnih osebnih in poklicnih odnosih. Z njim je ustvaril nepozabne uprizoritve, kot je Otello v milanski operni hiši La Scala, so sporočili s Festivala Ljubljana.

V solističnih vlogah bodo nastopili sopranistka Elvira Hasanagić, mezzosopranistka Annalisa Stroppa, tenorist Arturo Chacon-Cruz in basbaritonist Roberto Tagliavini.