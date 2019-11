Kot sta zapisala, so bile v sklopu razprave "navedene in jasno definirane težave in napake, ki so se dogajale pri vodenju SF v zadnjem času". Med težavami in napakami, ki so bile predmet razprave na seji, skupna izjava omenja področje nabav in investicij, pripravo programov brez umetniškega vodje orkestra in angažiranje zunanjih svetovalcev za pripravo sporedov.

V izjavi med drugim omenjajo "nejasno in skrb vzbujajočo situacijo", da bo Orkester SF nekaj časa brez umetniškega vodje, in "netransparentnost situacije, ki je nastala v koliziji med izjavami za javnost in realnim dogajanjem". "Umetniški vodja Klemen Hvala je navkljub vsem izjavam o nezaupanju ter drugim očitkom in slabim ocenam njegovega dela s strani direktorice bil že po izjavi, da bo razrešen, zadolžen, da pripravi celoten program delovanja Orkestra SF za leto 2020, prav tako pa je ta program pred kratkim predstavil tudi na ministrstvu za kulturo in deloma na novinarski konferenci," piše v izjavi.

Sveta sta navedla tudi vmešavanje in poskus direktorice, da bi vplivala na njuno delo. Njeno mnenje, da je poziv k odstopu nedefiniran, pa "zagotovo ne drži, saj smo člani obeh svetov v večini strokovnjaki na področju javnih zavodov in glasbene kulture in je naše osnovno poslanstvo, da je SF kot celota odlična in vrhunska glasbena ustanova v RS. Pod vodstvom direktorice Marjetice Mahne je tak cilj neuresničljiv," še piše v izjavi.

Skupno izjavo sta sveta poslala dan po tem, ko je predsednik sveta Boris Rener potrdil, da komentarja na sklepe še ni mogoče podati, ker trenutno nimajo potrjenega zapisnika seje. Predsednik strokovnega sveta Andrej Petrač je za Dnevnik dejal, da bi "vsaka izjava s katere koli strani ta trenutek verjetno izzvala polemiko, ki bi škodovala ustanovi".