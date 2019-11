Strokovni svet ji je nezaupnico izrekel tudi zaradi onemogočanja dela umetniškega vodje in pomočnika za orkester Klemna Hvale, proti kateremu je sprožila razrešitev. Marjetica Mahne pa je tokratni poziv svetov k odstopu označila za "popolnoma nedefiniran".

Marjetica Mahne. Foto: BoBo

Sveta filharmonije se odločata avtonomno

Kot so povedali v službi za odnose z javnostmi na ministrstvu za kulturo, ustanoviteljici Slovenske filharmonije (SF), sta sveta zavoda pri svojih odločitvah avtonomna, njune sklepe pa bodo preučili.

Kot izhaja iz sklepov sej, ki so sicer objavljeni na spletni strani zavoda, sta oba sveta ugotovila, da je direktorica navkljub opozorilom članov obeh organov "v zadnjem letu večkrat neustrezno komunicirala z javnostjo in s tem povzročila škodo ugledu Slovenske filharmonije".

Predsednik sveta Boris Rener je potrdil, da komentarja na sklepe še ni mogoče podati, ker trenutno še nimajo potrjenega zapisnika seje. Predsednik strokovnega sveta Andrej Petrač pa je povedal, da bi "vsaka izjava s katere koli strani ta trenutek verjetno izzvala polemiko, ki bi škodovala ustanovi".

Direktorica že v drugo pozvana k odhodu

To je že drugi poziv k predčasnemu odhodu direktorice SF-ja v tem letu. Poleti ji je možnost "častnega odhoda", ker že več let izpolnjuje pogoje za upokojitev, ponudil minister Zoran Poznič, in sicer zaradi finančne izgube zavoda. Marjetica Mahne je ponujeno možnost zavrnila, ker v svojem ravnanju ni našla razloga za predčasni odhod s položaja.

Poleg razrešitve z mesta pomočnika za orkester pa je bil Klemen Hvala (na posnetku) oktobra deležen še kazenske ovadbe, ki ga je zoper njega kot nekdanjega umetniškega vodjo Komornega godalnega orkestra SF-ja vložil predsednik društva Boris Šinigoj zaradi suma zlorabe društvenih sredstev in njihovega prenosa na osebni račun. Foto: BoBo

Postopek predčasne razrešitve pomočnika za orkester

Poziva svetov zavoda k odstopu pa sta prišla po tem, ko je oktobra začela postopek predčasne razrešitve pomočnika za orkester Hvale.

"Razlog za odločitev je presoja direktorice, da gre za ravnanja, ki bi lahko vrgla senco na SF, ki zmanjšujejo njeno kredibilnost in povzročajo škodo pri odnosih s partnerji. Direktorica Hvali kot pomočniku direktorja za orkester in najtesnejšemu sodelavcu ne more več zaupati. Dolžna je ustrezno ukrepati in zaščititi integriteto in dobro ime SF-ja," je tedaj zapisala direktorica.

Hvala je medtem izgubil večinsko podporo orkestra. Marjetica Mahne pa je glede njega tokrat dejala, da se postopek njegove razrešitve izteče s 30. novembrom, takrat mu poteče tudi pogodba o zaposlitvi.