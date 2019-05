Rodil se je 26. januarja leta 1939 v Dubrovniku, leta 1961 je ustanovil znano vokalno-instrumentalno zasedbo Dubrovački trubaduri. Foto: Croatia Records

Jusić je bil najbolj znan po svojih pesmih za številne izvajalce zabavne glasbe.

"Maestro Đelo je ustvaril več kot tisoč skladb, med njimi tudi tiste, ki se že več kot 50 let stalno izvajajo po vsem svetu, številne med njimi doživljamo kot ponarodele," so zapisali pri Croatia Recordsu. Njegove skladbe najdemo na osemdesetih LP-ploščah in tridesetih zgoščenkah, so dodali.

Njegovo glasbo so izvajali Oliver Dragojević, Tereza Kesovija, Neda Ukraden ...

Rodil se je 26. januarja leta 1939 v Dubrovniku, leta 1961 je ustanovil znano vokalno-instrumentalno zasedbo Dubrovački trubaduri. Nekaj albumov je posnel tudi tudi z dubrovniškima klapama Ragusa in Maestral.

Njegovo glasbo so izvajali številni glasbeniki, med njimi Oliver Dragojević, Tereza Kesovija, Frano Lasić, Neda Ukraden, Ivo Pattiera, Milo Hrnić in tudi mlajši brat umrlega, znani kantavtor Ibrica Jusić.

Sedmo mesto na Evroviziji

Je avtor številnih uspešnic s festivala v Zagrebu in Splitu, kot so Dalmatinski lero, Prijatelji stari, gdje ste, Zapjevajmo prijatelji, Volim te budalo mala, Zagrljeni, La musica di notte, Sve se vraća, sve se plaća, U svakom slučaju te volim in Stare ljubavi. S skupino Dubrovački trubaduri in pesmijo Jedan dan je bil jugoslovanski predstavnik na pesmi Evrovizije leta 1968, ko so v Londonu osvojili sedmo mesto.

Oratorij Resnica o mestu svobode

Kot skladatelj je najbolj znan po svojih orkestralnih kompozicijah, napisal je tudi oratorij De civitate libertatis veritas (Resnica o mestu svobode) in balet Dubrovački kantuni. Sodeloval je tudi z dubrovniškimi simfoniki. Prav tako je avtor glasbe za nagrajeni muzikal Dundo Maroje. Skladal je tudi za film in televizijo, pa tudi za otroke.

Med dirigentsko kariero je vodil številne revijske in simfonične orkestre na najbolj znanih svetovnih odrih. Slovel je tudi kot odličen kitarist. Jusić je prejel tudi zlato areno za glasbo za film Dubrovački suton iz leta 1999 in hrvaško glasbeno nagrado porin za življenjsko delo leta 2007. Prejel je tudi več državnih odlikovanj.

