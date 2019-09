V Pragi jse je zgodba z opero o Don Giovanniju tudi začela, saj je opero pri Mozartu naročilo praško gledališče. Foto: EPA

Neortodoksno operno predstavo so ob sončnem zahodu na strehi palače Lucerna izvedli vrhunski češki operni pevci, med njimi tudi solist Adam Plachetka iz Dunajske opere, poroča Euronews.

John do vany – John v kadi

Dogodek je izpeljal lastnik več praških kavarn in promotor kulture Ondřej Kobza. "Štos je temeljil na anagramu," je za Reuters povedal Kobza. Don Giovanni je v češkem prevodu John do vany, kar pomeni tudi John v kadi.

Prav posebna operna uprizoritev v Pragi

Organizator nenavadnega opernega večera meni, da je predstavljanje kulture na inovativen način najboljši način za njeno ohranjanje. "Mozart je opero sestavil tukaj v Pragi in ravno zaradi anagrama smo se morali z njim pokloniti Mozartu."

"Da pokažemo, za kaj gre"

Solist Plachetka je dejal, da je bila izbira za nastop drzna poteza zanj, da pa je užival v izzivu. "Ko me je gospod Kobza zaprosil, da sodelujem pri dogodku, je bil to zame drzen korak, ker je to nekaj zelo netradicionalnega, imam pa rad nove izzive. Da pokažemo, za kaj gre."

Gledalci so skozi vso predstavo, Mozartovo mojstrovino o razvpitem ženskarju Don Giovanniju, v večernih oblekah sedeli v kopalnih kadeh v topli vodi. Tudi noč je bila topla.

Tudi nepoznavalci opere so v predstavi uživali

Obiskovalec Martin Sterba je dejal, da opere po navadi ne spremlja, a je bilo videti Don Giovannija kot "Johna do vany" v kopalni kadi z lepim razgledom na praški grad resnično nekaj neverjetnega.

Mozartova opera v dveh dejanjih Don Giovanni (1787) velja za eno največjih opernih umetnin. Skoznjo sta po naročilu praškega gledališča čudežni deček iz Salzburga in libretist Lorenzo da Ponte, ki sta skupaj požela uspeh že s Figarovo svatbo, adaptirala špansko legendo o Don Juanu.

Libretist da Ponte se je vsebinsko naslonil na takrat dobro znano igro Seviljski zapeljivec in kamniti gost (1630) španskega dramatika Tirsa de Moline, na operno interpretacijo skladatelja Giuseppeja Gazzanige, predvsem pa na Molierovega dramskega junaka Don Juana.