Zasedba vključuje nekaj vrhunskih instrumentalistov in skladateljev. V skupini so Primož Vitez, Aljoša Kosor, Marko Gregorič, Mitja Vrhovnik Smrekar in Sergej Ranđelović Runjoe. Foto: Tanja Ristić

Prednovoletni koncert slovenske džezovske zasedbe se bo odvil v sklopu cikla Drama Akustika.

Novi album zasedbe Bossa de Novo prinaša nekaj novosti, so zapisali na spletni strani Drame. Poleg nekaterih manj znanih brazilskih skladb je zasedba na repertoar uvrstila nekaj slovenskih skladb, nekaj novih prevodov že znanih francoskih, brazilskih in ameriških pesmi, en primerek bosanske glasbene klasike, nekaj iz francoske in škotske glasbene preteklosti ter nekaj slovenskega narečnega priokusa.

Zazveneli bodo sveži aranžmaji

Vse omenjeno bo v raznoliki glasbeni podobi nocoj zazvenelo v svežih aranžmajih, ki predstavljajo tudi nekoliko prenovljen zvok skupine Bossa de Novo. "Koncert bo v zvočni podlagi pobarvan z diskretno električno kitaro Mitje Vrhovnika Smrekarja, na melodični površini pa z bleščečimi trobili gosta, mojstra solista Tomaža Gajšta," so še zapisali.

Bossa de Novo je slovenska komorna džezovska skupina, ki se ukvarja z brazilskimi glasbenimi izrazi. V ospredju njenega zanimanja so baladni džez, bossa nova, zmes afrobrazilskih glasbenih tradicij (samba) ter cooldžez z zahodne ameriške obale. Skupino sestavljajo Primož Vitez (vokal), Aljoša Kosor (kitara), Marko Gregorič (kontrabas), Mitja Vrhovnik Smrekar (tolkala) in Sergej Ranđelović (tolkala).