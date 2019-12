Slovita gotska cerkev na Dunaju redno gosti koncerte klasične glasbe. Foto: EPA

Z nocojšnjim koncertom bodo počastili spomin na Jurija Slatkonjo (1456–1522), ki je bil prvi škof dunajske škofije, skladatelj in zborovodja, rojen pa v Ljubljani. Ustanovil je predhodnike Dunajskih dečkov, po njem nosi ime tudi nagrada za liturgično glasbo, ki jo podeljuje dunajska škofija.

Na večernem dogodku bodo navzoči vidni predstavniki političnih, diplomatskih, kulturnih in gospodarskih krogov na Dunaju ter številni tam živeči Slovenci, so sporočili s slovenskega veleposlaništva v Avstriji. Koncert pripravljajo v okviru leta sosedskega dialoga med Slovenijo in Avstrijo 2019/2020.

Aranžmaji slovenskih ljudskih pesmi

Ingenium Ensemble obstaja že od jeseni 2009, v njem poje šest pevk in pevcev iz Ljubljane. Repertoar seksteta obsega renesančno liturgično glasbo, romantiko, džezovske in popularne pesmi. Posebno pozornost namenjajo aranžmajem slovenskih ljudskih pesmi in kompozicijam mladih, sodobnih komponistov iz Slovenije.

V dunajski stolnici bodo predstavili izbrane ljudske pesmi iz Slovenije in Nemčije, renesančne skladbe, med njimi so Sing joffully Williama Byrda in Musica noster amor Jacobusa Gallusa, Psalm 23 Antonina Dvoržaka in Ubi caritas Mauricea Durufleja, slišati bo mogoče tudi sodobne stvaritve člana ansambla Blaža Strmoleta.

Sekstet je koncertiral že po številnih državah, bili so v Franciji, Belgiji, Italiji, na Češkem, Hrvaškem, v Avstriji, Švici in Nemčiji. Dobili so nagrade na tekmovanjih v Bad Ischlu (Avstrija), Leipzigu (Nemčija) in Tolosi (Španija). Leta 2014 je izšla njihova prva glasbena plošča.