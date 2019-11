Priprava lesa za izdelavo violin traja več let, saj ga najprej posušijo, nato pa ga več let namakajo v slani vodi. Foto: Reuters

Svetozarjev sin Kostadin, ki mu je bilo takrat sedem let, je zdaj mednarodno priznan violinist in tudi njegova mlajša sestra Frosina je profesionalna violinistka. "Moral sem ustvariti pogoje, da se bo [Kostadin] razvil. Prvi pogoj je bilo razpolaganje z dobrim inštrumentom, česar pa si nisem mogel privoščiti," je povedal goslar Bogdanovski za Reuters.

Svetozar Bogdanovski v delavnici. Foto: Reuters

Od umetnika do čislanega goslarja

V severnomakedonskem mestu Veles, ki leži približno 50 km južno od prestolnice Skopje, živeči Svetozar Bogdanovski se je odločil svojo umetniško kariero obesiti na klin in se popolnoma posvetiti izdelovanju violin. Pri novem poslu sta se mu pridružili žena Marija, sicer profesorica violine, in kolegica umetnica Tatjana Miseva.

Do danes je iz njihove delavnice prišlo več kot 700 inštrumentov, od katerih so bili nekateri kopije tistih, ki so jih izdelali znani italijanski mojstri, kot so denimo ugledni izdelovalci godal iz Cremone v Italiji, ki delujejo pod družinskim imenom Guarnerius.

Les iz starodavnih bosanskih gozdov

Med vidnimi violinisti, ki danes uporabljajo njegove inštrumente, so med drugim Američanka Rachel Barton, Srb Robert Lakatos in Grk Jonian-Ilia Kadesa. Bogdanovski pri izdelavi uporablja javorjev les, ki ga uporabi za spodnji del, in smrekovega za zgornji del ‒ obe vrsti lesa pa pridobiva iz starodavnih bosanskih gozdov. Priprava surovine traja več let, saj les najprej posušijo, nato pa ga nekaj let namakajo v slani vodi.

Violine Svetozarja Bogdanovskega. Foto: Reuters

"Med seboj se razlikujejo tako kot ljudje"

"Vsaka violina ima nekaj specifičnega in edinstvenega. Zato dve nista enaki, čeprav je vsak inštrument videti kot vsak drugi. Med seboj se razlikujejo tako kot ljudje," o svojih izdelkih pravi Bogdanovski.

Z leti so mu violine prinesle že več mednarodnih nagrad, med katerimi je še posebej ponosen na tisto, ki jo je v Italiji osvojil eden izmed njegovih inštrumentov, s čimer je premagal konkurenco, ki so jo predstavljali nasledniki izdelovalcev violin iz Cremone. Nato pa je kar dvakrat osvojil prestižno letno nagrado Ameriškega violinističnega društva, in sicer v letih 2008 in 2012.