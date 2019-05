Na današnji novinarski konferenci so podpisali dveletno pogodbo z nemškim maestrom Philippom von Steinaeckerjem, ki bo deloval kot stalni gostujoči dirigent. Foto: BoBo

Oranžni abonma bo preveval duh Ludwiga van Beethovna, modri Lucijana Marije Škerjanca, brez osrednjega skladatelja bo le vokalni abonma. Stalni gostujoči dirigent bo Philipp von Steinaecker.

Osrednja nacionalna glasbena ustanova, ki od februarja letos deluje v polni vodstveni zasedbi - novoimenovana direktorica Marjetica Mahne je za svoja pomočnika za orkester in zbor izbrala Klemna Hvalo in Boruta Smrekarja - je zdaj dobil še stalnega gostujočega dirigenta, 47-letnega nemškega maestra Philippa von Steinaeckerja, ki z ansambloma SF sodeluje že pet let.

Na današnji novinarski konferenci so z njim podpisali dveletno pogodbo, ki po direktoričinih besedah ne prinaša dodatnih finančnih obveznosti, saj SF posluje v zaostrenih finančnih razmerah. Pogodba v prihodnji sezoni predvideva tri abonmajske koncerte, v sezoni zatem pa štiri, ob tem pa bo prevzel še gostovanje po Sloveniji in v zamejstvu, snemanje ter sodelovanje pri organizaciji turnej in gostovanj v tujini.

V detajle oziroma globine skladb

Kot je povedal Steinaecker, je bil orkester SF eden prvih profesionalnih orkestrov, ki jih je izbral za sodelovanje. Nad njegovim delovanjem je bil presenečen, zlasti nad tem, da je vešč tako dunajskega repertoarja kot ruske glasbe, kar po njegovih besedah ne velja za veliko orkestrov. Zato se veseli, da so ga glasbeniki izbrali, da se bo skupaj z njimi lahko, kot je dejal, podal v detajle oziroma globine skladb.

Na sklepnem koncertu maja 2020 bo Beethovnov 4. in 5. klavirski koncert izvedla svetovno cenjena domača pianistka Dubravka Tomšič Srebotnjak. Foto: BoBo

V oranžnem abonmaju bo poudarek na 250-letnici Beethovnovega rojstva, častnega člana predhodnice SF, Filharmonične družbe. Njegova simfonična glasba bo zvenela na vsakem od osmih koncertov, še posebej slovesno na sklepnem koncertu maja 2020, ko bo njegov 4. in 5. klavirski koncert izvedla svetovno cenjena domača pianistka Dubravka Tomšič Srebotnjak. Po 60 letih sodelovanja s SF bo to njeno simbolično slovo, obenem bo prihodnje leto slavila 75-letnico koncertnega udejstvovanja in 80-letni življenjski jubilej.

Nastopil je "čas, ko bi še igrala, a ne bi več delala", je povedala na predstavitvi sezone in dodala, da je Beethovna izbrala, ker ga šteje za velikana glasbe. Poustvarja sicer vseh njegovih pet koncertov, omenjena pa šteje med vrhunce.

Okrog Beethovna bo po besedah Hvale spletena glasba klasicizma in romantike, podobno kot v modrem abonmaju, v katerem se bo sezona navezovala na čas življenja in ustvarjanja domačega skladatelja Škerjanca ob 120-letnici njegovega rojstva.

Sezono vokalnega abonmaja je oblikoval nekdanji pomočnik za to področje Gregor Klančič. Kot je izpostavil Smrekar, bo programsko segal od baroka z v Sloveniji nekoliko prezrtim Claudiem Monteverdijem do sodobnosti. Med gostujočimi dirigenti se bo prvič v tem ciklu predstavila uspešna zborovska dirigentka Helena Fojkar Zupančič, med interpreti bodo mezzosopranistka Barbara Kozelj, dirigent Ragnar Rasmussen in zmagovalec mednarodnega zborovskega tekmovanja v Hongkongu, ki bo potekalo junija.

"Morda bo kakšen očitek, da je slovenske glasbe premalo, a te bo več kot dovolj v sezoni kasneje, ko bo zbor praznoval 30-letnico," je dodal Smrekar.

Sicer bodo med domačimi skladatelji v novi sezoni na sporedu še dela Alojza Ajdiča, Slavka Osterca, Alojza Srebotnjaka ter novitete Leona Firšta, Andreja Makorja in Marka Ozbiča. Med dirigenti, ki prihajajo v goste, bodo tudi Antoni Wit, Jacek Kaspszyk, Dmitrij Liss, Hartmut Haenchen, Holger Speck in Hans Leenders, med solisti pa pianisti Aleksander Gadžijev, Fazil Say in Jasminka Stančul, sopranistki Nika Gorič in Rinnat Moriah, klarinetist Blaž Šparovec, violončelista Natalie Clein in Enrico Dindo ter drugi.

Razmere v zavodu so se normalizirale

Kot je povedala Marjetica Mahne, so se razmere v zavodu normalizirale, po več kot desetletnem trendu upadanja števila abonentov pa se je ta lani z 4,8 odstotka obrnil v nasprotno smer in upa, da se bo to še nadaljevalo. K temu je pripomogel tudi cikel družinskih koncertov, ki so ga uvedli lani. Zaradi velikega zanimanja so ga raztegnili na deset sobotnih matinej s komentiranimi koncerti, glasbeno pravljico, baletno in glasbeno-vizualno predstavo ter didaktičnim delom.