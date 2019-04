Dozdajšnjemu v. d. ravnatelja ljubljanske Opere Rajku Meserku se je mandat iztekel 26. aprila. Foto: BoBo

Rajko Meserko je bil za v. d. direktorja tega javnega zavoda imenovan konec lanskega marca po odstopu ravnatelja Petra Sotoška Štularja.

Odhod pred zaključkom mandata

Ta je Opero zapustil pol leta pred koncem petletnega mandata, in sicer v letu, ki ga je zaznamoval 100. jubilej ustanovitve ljubljanskega opernega in baletnega ansambla. Za ravnatelja je bil imenovan 15. septembra 2013, predtem je bil nekaj mesecev tudi vršilec dolžnosti po odhodu predhodnika Mitje Bervarja.

Vloga ministra, umetniških korpusov in sindikatov

Sotošek Štular je v odstopni izjavi zapisal, da hiše ne zapušča z lahkim srcem, vendar pa so nekatere stvari postale "preveč moteče". Pri tem je takrat navedel "škandalozno ignorantski odnos ministra za kulturo" in destruktivnost znotraj umetniških korpusov ter sindikalnih struktur.

Neuspešno iskanje vodje hiše

Sicer pa ministrstvo za kulturo že od maja 2017 išče kandidata za položaj ravnatelja SNG-ja Opere in baleta Ljubljana.