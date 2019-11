Alma Maksimiljana Karlin (1889-–1950). Foto: RTV SLO

Drevišnji koncert Nike Solce je tako posvečen okrogli 100. obletnici poti Alme M. Karlin, ki se je začela 24. novembra 1919 ob 19. uri na celjski železniški postaji. In tako se bo tudi koncert v Klubu Cankarjevega doma začel ob 19. uri.

Skozi zvezdá vseh neštete meglice, / Preko neskončnosti širnih vodá, / Pa vse do tja, kjer razpade zvezd lice, / Čisto do skrajnega roba svetá, / Tečejo Skritega silni valovi, / Varjejo škode vesolje širnó, / Pihajo kakor zdravilni vetrovi, / Stresejo včasih življenja drevo. Alma Karlin: Dediči luči (iz nemščine prevedel Boštjan Dvořák)

Na koncertu bodo nastopili skoraj vsi, ki so sodelovali pri plošči, poleg Solcetove (vokal, ukulele, kitara) še Igor Bezget (arabska lutnja, sarod, kitara), Stephan Steiner (nyckelharpha, violina, harmonika), Mary Servatius (violončelo), Ana Lazar (violina), Ajda Cvek (violina), Klemen Krajc (kontrabas) in Katja Mlinar (flavta, spremljajoči glas). Album vsebuje eno pesem v nemščini, druge pa je v slovenščino prevedel Boštjan Dvoržak.

Romaneskni prvenec Alme Karlin je v nemškem izvirniku izšel leta 1921, v slovenskem prevodu Jerneje Jezernik pa ga je nedavno izdala založba Sanje. Foto: Založba Sanje

Tudi o ljubezni do pisalnega stroja

Niko Solce, ki je dejavna predvsem kot glasbenica in lutkarica, so k uglasbitvi pritegnile predvsem pesmi iz sklopa Alminega duhovnega sveta. Uglasbila pa je tudi pesem Moja Erika iz sklopa avtobiografskih pesmi, ki opisuje Almino potovanje ter njeno ljubezen do pisanja in do njenega pisalnega stroja Erike, je povedala na nedavni predstavitvi albuma.

"Hotela sem ujeti Almino večplastnost. Nekatere pesmi so zelo intimne in ponotranjene, brezčasne, druge lahkotnejše. Album je zelo pisan in niti malo uokvirjen. Tudi posnetki so z različnih terenov – zato ima vsaka pesem drugačno barvo in zvok. Snemali smo tako v studiu kot v cerkvi, ob potočkih, slapovih, v dežju, ob morju ... Tudi glasbeniki so iz različnih glasbenih svetov in kultur. Igrajo na različne svetovne instrumente, kot so nyckelharpha, arabska lutnja, sarod, harmonika, violina in še kaj," je še dodala za petkovo izdajo časopisa Delo.

Avtorica več kot 300 pesmi

Album Nike Solce je v tem tednu doživel predstavitev skupaj s prvo pesniško zbirko Alme Karlin, naslovljeno Dediči luči, in njenim romanesknim prvencem Moj kitajski ženin. Sicer pa je Karlinova napisala več kot 300 pesmi, ki sta jih pred dvema letoma v arhivih Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) odkrili Solcetova ter raziskovalka popotničine zapuščine in prevajalka njenih del iz nemškega v slovenski jezik Jerneja Jezernik.