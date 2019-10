"Alma je živela v časih, ki niso bili naklonjeni ženskam. V svet moških je bilo takrat težko vstopiti. Ubirale so se stranske poti, da si prišel v ta moški svet. To dejstvo pa lahko navduši naše otroke," je še opisala svojo motivacijo za ustvarjanje in dodala, da otroci danes pogum in vztrajnost težko razumejo.

Slikanico so predstavili včeraj v Osrednji knjižnici Celje – to je prva knjiga, ki so jo izdali za otroke. Ob premierni predstavitvi je direktorica knjižnice Polona Rifelj pojasnila, da je izid vezan na dve obletnici. Slikanica je izšla ob 130. obletnici pisateljičinega rojstva in ob 100. obletnici njenega potovanja okrog sveta.

Od razstave do slikanice

In zakaj so se odločili v knjižnici založiti slikanico za otroke? Po besedah Polone Rifelj se knjižnica že nekaj časa ukvarja z založništvom, a doslej niso nič založili za otroke, temveč samo za odrasle. Idejo za izdajo slikanice pa je predstavila prav Mojiceja Podgoršek.

Pot nastanka slikanice se je začela, ko si je njena avtorica v Celju ogledala razstavo o Almi M. Karlin, ki jo je močno prevzela. Ko je prebrala njen življenjepis, se je odločila, da morajo otroci izvedeti zanjo in za sporočila, ki jih prinaša.

Pisati z dušo in srcem

Besedilo za slikanico je dolgo stran in pol, zanjo pa je bil pravi izziv v tako kratkem besedilu strniti življenje popotnice in tako pritegniti pozornost najmlajših. Meni tudi, da odrasli morajo pisati z dušo in srcem, da bi jih lahko otroci razumeli.

Slikanica z ilustracijami Polone Kosec je izšla v nakladi tisoč izvodov. Še ves oktober bodo v knjižnici pripravljali pravljične ure za otroke na temo Alminega leta.