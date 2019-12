Beethoven se je rodil v Bonnu leta 1770, umrl pa leta 1827 na Dunaju. Foto: Wikipedia Commons

Na ta način dokončano stvaritev bo izvedel Beethovnov orkester s sedežem v Bonnu, s čimer bodo zaznamovali 250 let, odkar se je skladatelj rodil v tem nemškem mestu.

Nepredvidljivost algoritma

Skupina nima veliko gradiva, saj je Beethoven za simfonijo zapustil le osnutke. A kot je v nedeljski izdaji zapisal časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung, želi razviti algoritem za dokončanje manjkajočih delov v Beethovnovem slogu.

Za zdaj še ne morejo povedati, kaj bo iz tega nastalo. "Algoritem je nepredvidljiv in nas vsak dan znova preseneča," je za časnik povedal koordinator projekta Matthias Röder, direktor Karajanovega inštituta v Salzburgu. "Je kot majhen otrok, ki raziskuje Beethovnov svet," je dodal.

Tudi morda najslavnejše nedokončano delo - deseto simfonijo v D-duru Franza Schuberta - je dokončal računalnik. Financirala ga je kitajska družba Huawei, krstno pa so jo predstavili februarja letos v Londonu.

Aprilska krstna izvedba

Sveže dokončano Beethovnovo simfonijo pa bodo krstno izvedli 28. aprila 2020 v Bonnu, je potrdilo podjetje Deutsche Telekom, ki je spodbudilo projekt, še poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Sicer pa so od Beethovnovih simfonij najbolj znane tretja, imenovana Eroica, peta, imenovana Usodna, šesta, imenovana Pastoralna, in deveta, katere Oda radosti iz četrtega stavka je danes himna Evropske unije. Ustvaril je devet simfonij in osnutek za omenjeno deseto, ob tem pa še opero Fidelio in več drugih skladb. Prepoznaven je tudi po klavirskih delih, med njimi sta priljubljeni sonati V mesečini in Appassionata.