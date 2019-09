Prvi nastopajoči je bil Nejc Grm, ki deluje v Švici, pripravil pa je spored sodobnih skladb za harmoniko in vanj vključil več del Uroša Rojka. Foto: GML

Oblikovalec cikla Boris Rener je izbral harmonikarja Nejca Grma, Kvartet kontrabasov Slovenske filharmonije, žensko vokalno skupino Lipa in zasedbo Kontrabant. Nastopali bodo po različnih slovenskih krajih, med katerimi so Ljubljana, Medvode, Ajdovščina in Dravograd.

Prvi nastopajoči je bil Nejc Grm, ki deluje v Švici, pripravil pa je spored sodobnih skladb za harmoniko in vanj vključil več del Uroša Rojka. Kvartet kontrabasov SF bo izvedel priredbe najbolj znanih skladb za to zasedbo, skupina Lipa bo popeljala med priredbe slovenskih popevk in slovensko ljudsko glasbo, zasedba Kontrabant pa se že 25 let izvaja etno obarvano avtorsko glasbo slovenskih pesnikov, ki pišejo v slovenskem, madžarskem in romskem jeziku in prekmurskem narečju.

Kvartet kontrabasov Slovenske filharmonije. Foto: GML

Med tematsko zaokroženimi koncerti, ki jih povezujeta igralca Tina Uršič in Dejan Pevčevič, bo po Renerjevih besedah še koncert v spomin Tomažu Lorenzu, ustanovitelju in dolgoletnemu vodji Jesenskih serenad.

Otroška kantata Kje je Tina?

GML nagovarja mlade poslušalce tudi s koncerti s slovenskimi orkestri. Letos so pripravili novost, otroško kantato Kje je Tina?, ki jo bosta januarja 2020 izvedla simfonični orkester in otroški zbor RTV Slovenija. Nastala je na pobudo urednika za otroško glasbo na prvem radijskem programu Mateja Jevniška.

Besedilo je Barbara Gregorič Gorenc napisala na podlagi resnične zgodbe o Tini, ki se je izgubila v Tivoliju, pripoved pa je uglasbil Matevž Goršič. Po urednikovih besedah gre za splet trinajstih skladb, ki delujejo kot celota, a so lahko izvedene tudi samostojno. Z njimi nagovarjajo zlasti predšolske otroke in otroke prve osnovnošolske triade.

Zbor ljubljanskih srednješolcev Veter

Najbolj ponosni so na zbor ljubljanskih srednješolcev Veter, še pravi Rozman. Decembra bo obeležil dvojni jubilej, 30-letnico ustanovitve in desetletno delo z zborovodkinjo Terezo Podlogar. Ta je opisala, da bodo izvedli izbor najboljšega iz zadnjega desetletja - literaturo 20. in 21. stoletja, s katero so sodelovali na tekmovanjih, in tudi slovensko ljudsko glasbo.

Ruski komorni filharmonični orkester Klassika

Iz želje po povezovanju s tujino so letos navezali tudi stike s sodelavci iz tujine, in sicer z Avstrijsko-rusko-azijsko kulturno zvezo A.R.A.C.A., ki bo 3. oktobra v Slovensko filharmonijo pripeljala ruski komorni filharmonični orkester Klassika, je dejal predsednik društva (GML) Janez Rozman. Z njim bodo nastopili trije domači glasbeniki - pianistka Maja Gombač, violinist Simon Petek in violončelistka Vita Peterin, od katerih vsi delajo, študirajo ali živijo v Gradcu.



Po besedah direktorja združenja Wolfganga Klasica je orkester, vključno z dirigentom Adikom Abdurakhmanovom, znan tako v Avstriji kot v Rusiji, prek glasbe pa se želijo povezati s Slovenijo. Koncert posvečajo Ludwigu van Beethovnu in njegovi 250-letnici rojstva, ki jo bomo obeleževali prihodnje leto. Poustvarili bodo še dela Musorgskega, Stravinskega, Čajkovskega in Vasilija Kalinnikova.



Njihov koncert v Ljubljani bo eden izmed desetih, ki jih organizira omenjena zveza, od tega bosta v Sloveniji še dva - 2. oktobra v Domžalah in 5. oktobra v Mariboru.