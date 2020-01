Prvi koncert bo zazvenel v Dvorani Marjana Kozine v SF-ju, kjer bo mogoče slišati dela Giuseppeja Tartinija in njegovih beneških kolegov Albinonija, Vivaldija, Galuppija in Alessandra Marcella.

Med ansambelskimi koncerti in simfonijami za godala se bodo zvrstili trije solistični koncerti. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Drugi in tretji koncert se bosta odvila v znamenju glasbe iz Nemčije in Anglije, zadnji bo povezal psalmske uglasbitve Monteverdija s sodobno zborovsko glasbo Mortona Feldmana in Marka Ozbiča.

Na sporedu najdemo znana imena, kot so Bach, Händel, Telemann, Vivaldi, Monteverdi in Purcell, ena od posebnosti letošnjega festivala pa je ta, da so mednje pomešana tudi manj znana skladateljska imena, med njimi Tomaso Albinoni, Baldassare Galuppi, Thomas Arne, William Boyce, Charles Avison in Maurice Greene.

Na prvih treh koncertih ne bo dirigenta, ampak bosta koncerte vodila koncertna mojstra Miran Kolbl in Ana Dolžan, kar ustreza zgodovinski izvajalski praksi, razlaga strokovnjak za staro glasbo Domen Marinčič, ki je sodeloval pri snovanju programa festivala.

Med ansambelskimi koncerti in simfonijami za godala bodo na sporedu trije solistični koncerti. Ob 250. obletnici Tartinijeve smrti bo zazvenela izvirna različica njegovega znanega violinskega koncerta v d-molu. Orkester SF-ja bo vodil koncertni mojster Miran Kolbl, kot solista bosta nastopila člana orkestra, oboist Sorin Crudu in fagotist Lorenzo Contaldo.

Bachov rekonstruirani koncert

Drugi koncert 17. januarja z naslovom Bach in Telemann bo obsegal Bachov rekonstruirani koncert za oboo d'amore in Telemannovo Hamburško glasbo na vodi, v Sloveniji bo zazvenela prvič. Tretji koncert 25. januarja, ki bo matinejski, nosi naslov Händel in Angleži.

Četrti koncert, na katerem bo nastopil Zbor SF-ja, bo vodil dirigent Marko Ozbič. Glasbo bodo izvajali deloma na sodobnih in deloma na zgodovinskih glasbilih.

Psalmske uglasbitve Claudia Monteverdija

Zadnji koncert 5. februarja je naslovljen Danes in nekoč. Ta bo namenjen tudi za vokalni abonma. Z Zborom SF-ja in baročnim ansamblom na zgodovinskih glasbilih bo povezal psalmske uglasbitve Claudia Monteverdija s sodobno zborovsko glasbo Feldmana ter gostujočega dirigenta in skladatelja Ozbiča, čigar noviteta Izidina uspavanka bo krstno zazvenela ravno na tem koncertu.