Tartini je bil krščen 8. aprila 1692 v cerkvi sv. Jurija v Piranu, ta datum so sprejeli za dan njegovega rojstva. Rodil se je očetu, ki se je v Piran preselil iz Firenc kot trgovec, in materi, potomki ene najstarejših plemiških družin v Piranu. Umrl je v Padovi 26. februarja leta 1770. Foto: BoBo

"Organizacijski odbor še vedno prejema prošnje ter pobude o sodelovanju, tako iz naših krajev kot tujine, od Italije do Kitajske. Praznovanje se ne bo osredotočilo le na en sam dogodek, obletnico umetnikove smrti februarja, ki jo bomo seveda primerno obeležili, temveč bomo nizali kreativne perlice skozi vse leto 2020, pri čemer bo njihova rdeča nit znanstveni in umetniški opus maestra," pravijo na piranski občini.

Podoživetje Tartinijeve vsestranskosti

Organizaciji so se že pridružili Občina Piran, Pomorski muzej Sergej Mašera, Tartini festival, Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini Piran, Turistično združenje Portorož, Društvo za geografske in zgodovinske študije Piran, oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Italijanska unija in Univerza na Primorskem.

Januarja bodo na novinarski konferenci "razgrnili tančico skrivnosti in širšo javnost s pomočjo novinarjev povabili, da si vsak po svojem okusu izbere dogodek, na katerem bo podoživel Tartinijevo vsestranskost".

Mednarodni znanstveni simpozij

Zaenkrat je znano, da bo 16. in 17. oktobra v Ljubljani in Piranu potekal mednarodni znanstveni simpozij, ki ga pripravlja Slovensko muzikološko društvo v sodelovanju z muzikološkim oddelkom Filozofske fakultete, Muzikološkim inštitutom ZRC SAZU in Skupnostjo Italijanov Giuseppe Tartini Piran.

Tartini je napisal okoli 130 violinskih koncertov in številne sonate za violino, med katerimi je najbolj znana Vražji trilček. Legenda pravi, da mu jo je v sanjah zaigral vrag. Foto: Radio Capodistria

S Tartinijem prežet Piran

V Piranu je po njem poimenovan osrednji trg, na njem pa od leta 1896 stoji tudi njegov bronasti kip z violinskim lokom v roki.

"Ko so Tartiniju leta 1896 v Piranu postavili spomenik, je bil v enem od priložnostnih zapisov označen kot 'umetnik in znanstvenik evropskega slovesa, ki mu ni para'. Glasbenikov, ki so se v zgodovino zapisali kot izjemni skladatelji in kot prodorni glasbeni teoretiki, v resnici ni bilo veliko," so zapisali organizatorji simpozija.



Blizu trga je njegova rojstna hiša, v kateri ima sedež Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini Piran. V prvem nadstropju hiše je urejena Tartinijeva spominska soba s predmeti, ki jih je glasbenik zapustil družini Tartini. Več njegovih dokumentov, med njimi tudi rokopisne glasbenoteoretske spise, hrani piranski arhiv, enota Pokrajinskega muzeja Koper.



Po Tartiniju sta poimenovana tudi festival in gledališče.