Začetek februarja je rezerviran za Ment, ko se bo v treh dneh zvrstila množica glasbenih in na glasbo vezanih dogodkov. Foto: Matjaž Tavčar

6. festival in konferenca Ment Ljubljana bo namreč med 5. in 7. februarjem s svojim dogajanjem znova zasedel več prizorišč po prestolnici. Za zdaj objavljen seznam nastopajočih sestoji iz več kot 60 imen, na končnem pa bo kar 26 slovenskih, je povedal umetniški direktor festivala Andraž Kajzer in dodal, da to rekordno število zaobjema skoraj tretjino izvajalcev.

Na odru Katedrale v Kinu Šiška bo festival v prihodnjem letu uvedel zastavonoša britanske džezovske scene Kamaal Williams. Večer pa bodo popestrili še Dakh Daughters, ukrajinska sedmerica gledaliških igralk, oboroženih s 15 instrumenti, nato psihedelično nagruvana baklava iz Istanbula Lalalar in razigrani domači trubaški džezovski trio Pantaloons.

Napovedani so še nastopi nizozemskih ambasadorjev elektronske glasbe Dekmantel Soundsystem, nato tria Molchat Doma, ki glede na opis festivala prinaša najboljše postpunka in novega vala iz mističnega Minska, romunskih raziskovalcev regionalne psihedelije Balkan Taksim, žive legende beograjske podzemne disko scene DJ Brke in zadnjega odkritja najbolj aktualne otoške založbe Speedy Wunderground Black Country, ki se imenuje New Road.

Med slovenskimi izvajalci bo mogoče med drugim slišati mednarodno priznano eksperimentalno vokalistko Ireno Z. Tomažin s projektom iT: Another Crying Game, hrupni industrial synth dvojec It's Everyone Else, ki prihaja na festival z novo ploščo v žepu, kultne heroje slovenskega podzemlja Demolition Group, avdiovizualno trip hop performerko Malidah, slovenski neosoul oktet Wckd Nation, elektronskega čarovnika Shekuzo in mednarodni komorni postdžezovski Wild Strings Trio, ki združuje Slovenca, Francoza in Slovakinjo.

Gonilni sili Menta: menedžer projekta Matjaž Manček in umetniški direktor Andraž Kajzer. Foto: MMC RTV SLO

Konferenca, ki bo v prostorih Kina Šiška in M Hotela, je napovedana za 6. in 7. februar ter bo sestavljena iz štirih med seboj povezanih sklopov. Sklop EX-YU bo med drugim gostil predstavitev trgov nekdanje Jugoslavije in debato o koncertiranju v tej regiji. Sklop Digital bo razčlenil prihodke v petočnih vsebinah in predstavil možnosti za neuveljavljene akterje. Sklop Live prinaša intervjuja z agentoma Robom Challiceom iz Paradigm Agency in Clemence Renaut iz ACT Live ter razoprave o vzhodnoevropskih festivalih in strategijah agentov za odkrivanje talentov. Sklop And Everything in Between bo razkril zgodbo založbe Glitterbeat Records in nekaj uspešnih primerov vzhodnoevropskih glasbenih medijev, še napovedujejo organizatorji.

Postati najbolj trajnostno usmerjen evropski festival

Program konference bo poln predstavnikov nekaterih najbolj znanih evropskih festivalov, kot so nizozemski Le Guess Who?, češki Colours of Ostrava, slovaški Pohoda Festival, hrvaški INmusic Festival, nemški Pop Kultur, madžarski Sziget Festival, španski Monkey Week in ruska Bol Festival in Moscow Music Week. Predstavljen bo eden največjih slovenskih glasbenih festivalov MetalDays in njihov petletni načrt, kako postati najbolj trajnostno usmerjen evropski festival.

Po besedah organizatorjev med obvezne postanke Ment konference sodijo predavanja Glasbeni PR v 2020+, hitri napotki iz stikov z javnostjo na področju glasbe za prihajajoče desetletje, nato Bandcamp za glasbenike in založbe, predstavitev ene bolj enkratnih in uspešnih glasbenih platform za neposredno izmenjavo med glasbeniki in oboževalci, ter nenazadnje tudi Hali Gali - Mlada srbska scena, pri čemer gre za portret beograjske iniciative, ki je povezala mlado srbsko umetniško in glasbeno sceno.