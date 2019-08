S simpozijem bodo proslavili stoletnico ustanovitve Univerze v Ljubljani, prispevke pa objavili v posebni številki Muzikološkega zbornika. Foto: AP

Znanstveniki bodo o tem trikotniku razmišljali na primerih verske skupnosti, šolskega okolja, begunskega centra, lezbične skupnosti, diaspore in zapora.

30 referentov iz desetih držav

Festival se začenja nocoj s temo Glasovi manjšin v dvorani Zemljepisnega muzeja Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. V sklopu festivalskega programa bo mogoče prisluhniti 30 referentom iz desetih držav.

Ukvarjali se bodo s transkulturacijo in transnacionalnostjo

Spraševali se bodo o tem, kaj raziskovanje pesemskih besedil, dvo- in večjezičnih pesmi ter prevedenih pesmi lahko razkrije o odnosih moči in medčloveških odnosih ter kako se glasbene dejavnosti tradicionalnih manjšin, migrantov, beguncev in diaspor povezujejo s transkulturacijo, transnacionalnostjo in drugimi znanstvenimi koncepti in procesi, je v simpozijski knjižici zapisal podpredsednik ICTM Svanibor Pettan.

Zanimalo jih bo tudi to, katere nove smeri na ravneh razmišljanja, praktičnega delovanja in predstav o zmogljivosti zvoka in glasbe na političnem prizorišču zaznamujejo naš čas, ki so ga opisali kot "čas krize političnega delovanja".

S simpozijem bodo proslavili stoletnico ustanovitve Univerze v Ljubljani, prispevke pa objavili v posebni številki Muzikološkega zbornika. Ustanova Imago Sloveniae – Podobe Slovenije, ki bedi nad Nočmi v stari Ljubljani, festival pripravlja z oddelkom za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ZRC SAZU ter Svetovnim združenjem za tradicijsko glasbo (ICTM) oziroma Kulturnim in etnomuzikološkim društvom Folk Slovenija.

Največji poulični festival v Ljubljani

Noči v stari Ljubljani nadaljujejo zamisel pokojnega glasbenika Primoža Lorenza o oživitvi starega mestnega jedra in umestitvi umetniških dogodkov na prizorišča arhitekturne dediščine. V treh desetletjih se je razvil v največji poulični festival v Ljubljani, ki v središče mesta v zadnjih letih pripelje več kot 50.000 obiskovalcev.

Festival je del mednarodnega evropskega projekta Glasovi manjšin, s katerim je Slovenija skupaj z Madžarsko, Italijo in Belgijo pridobila podporo Evropske komisije na razpisu Ustvarjalna Evropa. Začel se bo nocoj s koncertom Big banda RTV Slovenija in gosti na Novem trgu.