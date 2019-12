Zasedba The New Power Generation je že mnogokrat zamenjala svojo postavo. Foto: Discogs

The New Power Generation

Katedrala Kina Šiška

14. decembra ob 21. uri

The New Power Generation ali krajše NPG so Princea spremljali med letoma 1990 in 2013, ob njihovi ustanovitvi pa je ta neskromno izjavil, da gre za "najboljšo skupino vseh časov". V njej se je zvrstilo mnogo glasbenikov, skupno več kot 15, na koncertu v Kinu Šiška bodo nastopili tudi nekateri iz izvorne postave.

Od leta 2013 je namesto The New Power Generation ob boku Princea sicer nastopala zasedba 3rdeyegirl, vendar je za snemanje svojega zadnjega studijskega albuma Hit n Run Phase Two znova angažiral zasedbo, ki ga je v studiih in na odrih spremljala najdlje.

Kako do vstopnic? Z malo sreče in znanja se lahko brezplačno udeležite koncerta The New Power Generation, ki bo v Kinu Šiška v soboto, 14. decembra, ob 21. uri. Za sodelovanje v nagradni igri, v kateri podeljujemo dvakrat po eno vstopnico, nam najpozneje do petka, 13. decembra, do 12. ure na mmc-kultura@rtvslo.si pošljite odgovor na vprašanje: Kako se imenujeta posestvo in tamkajšnji studijski kompleks v Minneapolisu, kjer je Prince ustvarjal tudi z The New Power Generation? Ne pozabite pripisati svojih kontaktnih podatkov! Pravila o sodelovanju v nagradni igri si lahko preberete tukaj.

Ime The New Power Generation je bilo kot poimenovanje zasedbe prvič uporabljeno v Princeevem glasbenem filmu Graffiti Bridge. Za najuspešnejši album, pri katerem so sodelovali, pa velja Diamonds and Pearls iz leta 1991, ki so ga po svetu prodali v sedmih milijonih izvodov.

Po Princeevi nenadni smrti aprila leta 2016 so se NPG znova združili in nastopili na oktobrskem uradnem koncertu njemu v poklon v njegovem rodnem Minneapolisu v Minnesoti. Tako je bila naloga klaviaturista Morrisa Hayesa, člana z najdaljšim stažem v NPG-ju, da izbere, kateri izmed glasbenikov, ki so skozi čas nastopali v tej zasedbi, zaigrajo tudi na tem koncertu. Morris Hayes, ki je bil sicer tudi desna roka glasbenika s polnim imenom Prince Rogers Nelson, je okoli sebe nabral glasbenike, s katerimi se je nato že leta 2017 podal na turnejo.

Princea je na vokalu nadomestil MacKenzie, ki "je s svojimi fantastičnimi vokalnimi sposobnostmi in energičnim odrskim nastopom vzbudil navdušenje občinstva po vsem svetu. Princea namreč ne poskuša oponašati, temveč mu s svojim avtentičnim nastopom predvsem izkazuje spoštovanje, s tem pa si je prislužil tudi veliko spoštovanje občinstva," so zapisali pri Kinu Šiška, kjer se bo koncert odvil v sklopu Musicology Barcaffe Sessions.

Dodali so še, da "The New Power Generation pravijo, da na vsakem nastopu igrajo, kot da je njihov šefe še vedno z njimi na odru, njihovi koncerti pa so kalejdoskop največjih hitov iz vseh obdobij bogate kariere legendarnega glasbenika".

Poleg Hayesa in MacKenzija so v zasedbi še Sonny T na basu, Homer O’dell ali Levi Seacer na glavni kitari, Les Cleveland na bobnih, Kenny Holmen na saksofonu in flavti ter raper Tony M, ki ga je mogoče slišati tudi na drugi kitari.