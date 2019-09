Zubin Mehta je sodeloval s številnimi virtuozi svetovnega slovesa in vodil najznamenitejše orkestre, kot so tisti na Dunaju, v Berlinu, New Yorku in v drugih krajih. Foto: BoBo

Odličje je dobil za prispevek na področju glasbene poustvarjalnosti in za navdihujoča prizadevanja, da z glasbo povezuje ljudi in narode. Mehta se je zahvalil za izkazano čast v upanju, da se še vrne v Slovenijo.

V zahvalnem govoru je opisal svoj prvi obisk Slovenije. Leta 1959 je na povabilo Marijana Lipovška, tedanjega direktorja Slovenske filharmonije, gostoval v Ljubljani. "To je bilo na začetku moje kariere, star sem bil 23 let, Slovenija je bila tedaj še del Jugoslavije," se spominja.

Slovenijo je večkrat obiskal

Rad se spomni na gostoljubnost družine Lipovšek, ki ga je vzela za svojega. Povedal je, da mu je Lipovšek razkazal Postojnsko jamo, in da se je poslovil z zelo prijetnimi občutki do Lipovška in njegove družine kot tudi do širše javnosti in orkestra, s katerim je igral. Pozneje je Slovenijo še večkrat obiskal.

Za svoje delo je dobil številne najprestižnejše nagrade z glasbenega in civilnodružbenega področja, Organizacija združenih narodov mu je denimo podelila nagrado za življenjsko delo na področju delovanja za mir in strpnost. Foto: BoBo

Leta 2003 se je vrnil v Slovenijo ter nastopil z Izraelsko filharmonijo in operno pevko Marijano Lipovšek. Z Izraelsko filharmonijo je nato nastopil še trikrat - leta 2007, 2015 in letos, leta 2008 pa je v okviru Festivala Ljubljana dirigiral orkestru Maggio Musicale Fiorentino.

Z izraelskim orkestrom, ki velja za enega najboljših na svetu, je odigral več kot 3000 koncertov na vseh petih celinah, trenutno pa je z njim na poslovilni turneji. Ravno s koncertom Izraelskega filharmoničnega orkestra pod njegovo taktirko se je danes ob 20. uri v Cankarjevem domu uradno sklenil 67. Ljubljana Festival.

Izraelsko filharmonijo kot dosmrtni glasbeni direktor sicer vodi že od leta 1981, v tem času je njen orkester postavil v vrh svetovne glasbene poustvarjalnosti.

Newyorško filharmonijo je vodil trinajst let

Mehta je sodeloval s številnimi virtuozi svetovnega slovesa in vodil mnoge najznamenitejše orkestre, kot so tisti na Dunaju, v Berlinu, New Yorku in v drugih krajih. Newyorško filharmonijo je vodil trinajst let, kar je najdlje v zgodovini tega orkestra.

Poleg tega je bil tudi dirigent opernih del v Metropolitanski operi v New Yorku, Dunajski državni operi, Kraljevi operni hiši v Londonu, milanski Scali in drugje. "S svojo paličico je operne arije v izvedbi treh najznamenitejših tenorjev sveta obdal s posebno čarobnostjo in z njimi kot nikdar dotlej dosegel prav vsako uho," piše v obrazložitvi odlikovanja.

"Njegova umetniška genialnost in spoštljiv, a drzen pristop h glasbeni umetnosti" se odražajo v suvereni odrski avtoriteti in dovršenih nastopih, med katerimi so se zaradi svoje pomenljivosti v zgodovino zapisali marsikateri. Mednje sodi dobrodelna izvedba Rekviema Wolfganga Amadeusa Mozarta s Sarajevskim simfoničnim orkestrom in zborom za žrtve jugoslovanskih vojn leta 1994 in presunljiv skupni nastop več kot 170 članov Bavarskega državnega orkestra in Izraelskega filharmoničnega orkestra blizu nekdanjega koncentracijskega taborišča Buchenwald v Nemčiji z Drugo Simfonijo Vstajenje Gustava Mahlerja leta 1999.

Z očarljivo preprostostjo in igrivostjo

Dirigent, ki z "očarljivo preprostostjo in igrivostjo že več kot šest desetletij vzneseno vodi glasbenike in poslušalce skozi notne zapise, se zaveda večplastnosti glasbene umetnosti in ji izvablja zdravilne, povezovalne, morda celo čudodelne moči", so še zapisali v obrazložitvi.