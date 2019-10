Mehta je v času vodenja Izraelskim filharmonikom dirigiral na več kot 3.000 koncertih. Foto: EPA

"Če povem iz srca, kaj mi je dal ta orkester... ne samo ta, ampak vse generacije pred njim. Ne morem niti začeti opisovati, česa vse sem se naučil s temi glasbeniki," je med odmorom dejal maestro poslušalcev. Po nastopu so tako njega kot njegovo ženo v občinstvu, ovili s cvetnimi girlandam.

Dirigiral je tudi drugim orkestrom po svetu, med drugim v Avstriji, Nemčiji in Italiji. Foto: EPA

Poslušalci zadnjega maestrovega koncerta, ki se je odvil v avditoriju Charles Bronfman, največji koncertni dvorani v Tel Avivu, so prisluhnili klavirskemu koncert Franza Liszta in drugi simfoniji Gustava Mahlerja, imenovani Vstajenje. Mehti in orkestru so se na odru pridružili pianist Yefim Bronfman, sopranistka Chen Reiss in mezzosopranistka Okka von der Damerau.

Izraelski filharmonični orkester je Zubina Mehto angažiral leta 1969 kot glasbenega svetovalca, z uvedbo funkcije pa je nato leta 1977 postal njihov prvi šef dirigent oziroma glasbeni direktor. Leta 1981 so njegov položaj povzdignili v dosmrtnega. Nasledil ga bo mladi izraelski dirigent in pianist Lahav Shani, ki so ga glasbeniki z veliko večino izbrali lani.

V času vodenja orkestra, ki velja za enega najboljših na svetu, naj bi dirigiral na več kot 3.000 koncertih, tudi na turnejah na petih celinah. Vodil je tudi druge orkestre. Bil je glasbeni direktor Losangeleške filharmonije od leta 1962 do leta 1978 ter Newyorške filharmonije od leta 1978 do leta 1991. V času angažmaja v New Yorku je dirigiral več kot 1.000 koncertom po podatkih Newyorške filharmonije, ki poudarja, da je bil njegov položaj glasbenega direktorja "najdaljši v zgodovini orkestra".

83-letni dirigent si je po nedeljskem koncertu prislužil dolge stoječe ovacije. Foto: EPA

Svoj pečat je pustil tudi kot dirigent drugih orkestrih po svetu, med drugim v Avstriji, Nemčiji in Italiji. Poleg tega je dirigiral tudi v zaostrenih okoljih, med drugim leta 1999, ko je vodil skupino izraelskih in nemških glasbenikov blizu koncentracijskega taborišča Buchenwald, kjer so prav tako izvedli Mahlerjevo Vstajenje. Odmeval je tudi njegov odhod v Izrael v podporo državi med šestdnevno vojno leta 1967, čeprav je pozneje nasprotoval gradnji naselja, ki je sledila na zasedenem Zahodnem bregu.

Rodil se je leta v 1936 v Mumbaju, kjer je odrasel v glasbeni družini. Njegov oče Mehli Mehta je ustanovil Mumbajske simfonike in bil glasbeni direktor Ameriškega mladinskega orkestra v Los Angelesu. Skupaj z bratom Zarinom je sopredsednik Glasbene fundacije Mehli Mehta, ki izobražuje otroke iz zahodnoevropske klasične glasbe.

Večkrat je obiskal tudi Ljubljano, z orkestrom je nazadnje letos nastopil za zaključek 67. Ljubljana Festivala. Predsednik republike Borut Pahor mu je ob tej priložnosti izročil državno odlikovanje zlati red za zasluge za prispevek na področju glasbene poustvarjalnosti in za navdihujoča prizadevanja, da z glasbo povezuje ljudi in narode.