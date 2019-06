Foto: MMC RTV SLO

Poglejmo nekaj primerov: Jure nikoli ne zamudi jutranjo kavo. Otrok ne uboga mamo. Nisem jo našel. Ne prodaja samo stanovanje, ampak tudi avto. R. R. Martin še vedno ni upočasnil svoje pero. Tako priložnost ne dobimo vsak dan. Steklenico ni napolnil do vrha. Chuck Norris nikoli ne bo doživel srčni napad. Njegovo srce ni dovolj pogumno, da bi ga napadlo. Kje so napake?

Rodilnik je drugi sklon, po njem se vprašamo z vprašalnico: koga ali česa? Pa vemo tudi, kdaj ga uporabljamo?

Foto: MMC RTV SLO

Predmet v tožilniku

Rodilnik uporabljamo, če zanikamo poved (ali stavek) s predmetom v tožilniku (brez predloga): Iščem torbo. Ne iščem torbe. – Imam denar. Nimam denarja. – Imam težavo. Nimam težave. – Marko bo prinesel pijačo. Marko ne bo prinesel pijače. – Imaš rad solato? Solate nimam rad. – Srečal sem jo. Nisem je srečal. – Tu prodajajo zelenjavo. Tu ne prodajajo zelenjave. – Slišimo jo. Ne slišimo je.

Foto: MMC RTV SLO

Nedoločnik

Če povedku, ki nima polnega pomena, sledi nedoločnik, je predmet v rodilniku: Ne smejo kupiti vina. Ne znam popraviti kolesa. Ne morejo prestaviti avta. Marko noče prodati telefona. Ne sme kupiti čokolade. Nekateri primeri so dvoumni: Podjetje noče prikrajšati zaposlene. Če govorimo o zaposlenih (množina), se poved pravilno glasi: Podjetje noče prikrajšati zaposlenih. Če pa govorimo o eni zaposleni osebi ženskega spola, je poved pravilna.

Če bi radi preverili, kako pogosto se v našem vsakdanu rodilnik izgubi (med politiki, oglaševalci, novinarji, glasbeniki, vsemi nami), preverite Skupino za ohranjanje rodilnika pri zanikanju, kjer boste našli resne in šaljive primere: Človek, ki uživa v življenju, ne more imeti raven trebuh (namesto ravnega trebuha). Kdor to ne lajka (namesto tega), ni Slovenccc!

Foto: MMC RTV SLO

Težava je , težave ni

Osebek je največkrat v imenovalniku: Mama je na vrtu (Kdo je na vrtu?). Če pa poved s polnopomenskim glagolom biti zanikamo, osebek prestavimo v rodilnik: Mame ni na vrtu. – Pravica je. Pravice ni ("ne obstaja"). – Otrok je v sobi. Otroka ni v sobi.

Še popravljeni primeri iz uvodnega dela: Jure nikoli ne zamudi jutranje kave (ne jutranjo kavo). Otrok ne uboga mame (ne mamo). Nisem je (ne jo) našel. Ne prodaja samo stanovanja, ampak tudi avto. R. R. Martin še vedno ni upočasnil svojega peresa (ne svoje pero). Take priložnosti (ne Tako priložnost) ne dobimo vsak dan. Steklenice (ne steklenico) ni napolnil do vrha. Chuck Norris nikoli ne bo doživel srčnega napada (ne srčni napad). Njegovo srce ni dovolj pogumno, da bi ga napadlo. Chuck Norris ne nosi ure (ne uro), sam se odloči, koliko je ura.