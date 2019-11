Foto: MMC RTV SLO

Raziskave kažejo, da so delodajalci in (bodoči) poslovni partnerji ob prebiranju prijav na delovno mesto in poslovnih ponudb izredno pozorni tudi na pravilno obliko in vsebino besedilne vrste, pri čemer ne smemo pozabiti na dosledno upoštevanje pravopisnih pravil.

Kolikor znaš, toliko veljaš!

Kako dobro poznate posamezne elemente besedilnih vrst, lahko preverite v uvodnem kvizu nove sezone Jezikovnega spletovalca.

Kako vam je šlo?

Če pri reševanju kviza niste imeli težav, vam čestitamo – to pomeni, da ste vešči pisanja nekaterih besedilnih vrst. V tem primeru vsekakor ne zamudite novih nasvetov in trikov, ki bodo izboljšali vašo pisno komunikacijo. Če pa ste imeli pri reševanju kviza manjše težave, vam bo nova sezona Jezikovnega spletovalca nedvomno pomagala, da boste postali mojstri pisanja uradnih in neuradnih besedilnih vrst.

Kdo je avtorica jezikoslovnih člankov?

Ana Rotovnik je članica ekipe podjetja Leemeta, specializirane za prevajalske rešitve, mlada in izjemno simpatična slovenistka, ki pred doktoratom iz slovenščine končuje magistrski študij in poleg tega z levo roko opravlja še 1001 drugo reč. Avtorica uporabnih jezikoslovnih člankov, ki je bila osem let tudi navihana Pika Nogavička, vas bo med osvežitvijo znanja o pisanju e-sporočil, pritožb, poslovnih dopisov, odpovedi ipd. ter razkrivanjem sodobnih smernic za pisanje takšnih besedil prepričala, da je pravilno izražanje nekaj, brez česar danes pač ne gre – sploh v poslovnem svetu.

Vas zanima, zakaj vsaka Pika pač ni pika in vsak konj ne Konj? Zmedeni? Ne za dolgo. Se beremo kmalu – prvi članek z nasveti za pisanje bo objavljen prihodnjo sredo!