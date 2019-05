Na letošnjem knjižnem sejmu želijo sicer izpostaviti tudi pomen branja in znanja. Foto: BoBo

Sejem prirejajo Kulturno-umetniško društvo Krka, Knjižnica Mirana Jarca in mestna knjigarna Mladinske knjige.

Eden od gostov slavnostnega odprtja bo Tadej Golob. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer

Več kot 1800 knjig

Predsednik Kulturno-umetniškega društva Krka Mitja Pelko pred začetkom dejal, da bodo na sejmu v prostorih Krkine upravne stavbe predstavili več kot 1800 knjig oziroma glavnino od lanskega do letošnjega sejma izdanih knjig večine slovenskih založb.

Na letošnjem knjižnem sejmu želijo sicer poudariti tudi pomen branja in znanja, je še dodal.

Po podatkih Krkinega kulturnega društva bosta gosta drevišnjega slavnostnega odprtja pisatelja Tadej Golob in Feri Lainšček. Beseda bo tekla o literaturi in ekranizaciji knjižnih predlog.

V okviru knjižnega sejma bodo nato v sredo zvečer pripravili pogovor S poezijo od Novega mesta do Karlovca s hrvaškim oziroma karlovškim pesnikom Željkom Mavretićem in hrvaško, v Novem mestu živečo pesnico Jadranko Matić Zupančič.

Gostili bodo tudi Ferija Lainščka, ki bo govoril o ekranizaciji knjižnih predlog. Foto: BoBo

POPslastice z Nejcem Gazvodo

V četrtek opoldne bodo sledile knjižne POPslastice s piscem in režiserjem Nejcem Gazvodo, v četrtek proti večeru bodo pripravili še območno srečanje najmlajših literatov V majhnem plašču besed za učence dolenjskih osnovnih šol. Gostja srečanja bo ilustratorka in pisateljica Jelka Godec Schmidt.

V Kulturno-umetniškem društvu Krka so ob predlanski 40. obletnici omenjene prireditve poudarili, da Dolenjski knjižni sejem vse od svojih začetkov "leto za letom ostaja zavezan poudarjanju pomena besed in knjig, pomena znanja in razvoja ter tradiciji druženja vrhunskih ustvarjalk in ustvarjalcev z njihovimi bralci".